Стуканс: в уголовном процессе будут рассмотрены действия Кариньша, бюро премьера и Госканцелярии

"Иной раз мы слышим о политической ответственности, однако это не освобождает от любой другой ответственности, если лицо своими действиями совершило правонарушение", - подчеркнул генпрокурор.

В настоящее время в рамках уголовного процесса проводятся соответствующие действия, и прокуратура вправе ознакомиться со всей информацией, полученной в результате ревизии Госконтроля. Все эти материалы являются доказательствами, которые значительно облегчат работу следователей.

Стуканс надеется, что KNAB в сотрудничестве с прокуратурой сможет обеспечить своевременное расследование уголовного процесса. "Задействовано несколько должностных лиц: будет рассматриваться личная ответственность каждого должностного лица и решаться вопрос об основаниях для предъявления обвинений", - отметил Стуканс.

На основании выводов Госконтроля этими должностными лицами являются бывший премьер-министр, должностные лица бюро премьер-министра и Госканцелярии, а также туристические агентства, которые принимали участие в закупках.

Стуканс также предупредил, что если какое-либо лицо решит оказать противодействие расследованию, то к нему будут применены соответствующие меры.

Между тем в KNAB агентству LETA на этой неделе не уточнили, запрашивало ли бюро в рамках уголовного процесса документы у Госконтроля и допрашивало ли сотрудников Госконтроля и бюро Кариньша, в том числе, директора Госконтроля Яниса Цитсковскиса, а также самого Кариньша.

"В связи с этим уголовным процессом KNAB в настоящее время не располагает новой публично доступной информацией. Чтобы не повлиять на ход расследования, KNAB не может давать комментариев о проведенных или запланированных действиях досудебного расследования, в том числе запросах информации и допросах лиц. Дополнительно KNAB отмечает, что все действия осуществляются в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона", - сообщили в KNAB.

Как сообщалось, в конце марта Генпрокуратура начала и передала в KNAB для расследования уголовный процесс о возможном разбазаривании средств в связи с использованием бывшим премьер-министром Кришьянисом Кариньшем специальных авиарейсов для командировок.

Проведенная проверка показала, что на специальные рейсы с 2021 по 2023 год были потрачены большие суммы, чем предусмотрено договорами с туристическими агентствами об организации договорных рейсов.

В этой связи Генеральная прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного процесса по статье уголовного закона о возможной растрате в крупных размерах.

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