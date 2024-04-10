Стуканс: в уголовном процессе будут рассмотрены действия Кариньша, бюро премьера и Госканцелярии

В уголовном процессе о возможной растрате при использовании специальных авиарейсов в командировках бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша будут рассматриваться действия Кариньша, бюро премьер-министра, должностных лиц Государственной канцелярии и турагентства, сообщил сегодня журналистам генеральный прокурор Юрис Стуканс.
Он напомнил, что параллельно с ревизией Государственного контроля проверка проходила в Генеральной прокуратуре и по ее итогам начат уголовный процесс, который передан для расследования в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Сегодня после ознакомления с пояснением ревизии Госконтроля вывод с точки зрения прокуратуры и юридической был бы еще более суровым, поскольку все средства, использованные для чартерных рейсов, были использованы неправомерно, отметил Стуканс.
Правовое регулирование Латвии на данный момент не предусматривает для премьер-министра или какого-либо другого должностного лица возможности использования договорных рейсов Правда, генеральный секретариат Евросоюза еще в 2019 году внес поправки в свои нормативные акты, в которые помимо трех видов транспорта включил четвертый - договорные рейсы. Латвия этого до сих пор не сделала.
Если говорить об ответственности конкретных людей, то придется учитывать все выводы Госконтроля. "Вопрос будет оцениваться с позиции должностных лиц: что это - злоупотребление, бездействие или незнание", - подчеркнул Стуканс.
На данный момент прокурор еще не может конкретно сказать, установлена ли уже ответственность какого-либо должностного лица, но он процитировал норму закона об устройстве Кабинета министров, которая гласит: "Вне зависимости от политической ответственности член Кабинета министров несет ответственность за свои действия также в соответствии с нормативными актами, регламентирующими уголовно-правовую, административную или гражданско-правовую ответственность".
"Иной раз мы слышим о политической ответственности, однако это не освобождает от любой другой ответственности, если лицо своими действиями совершило правонарушение", - подчеркнул генпрокурор.
В настоящее время в рамках уголовного процесса проводятся соответствующие действия, и прокуратура вправе ознакомиться со всей информацией, полученной в результате ревизии Госконтроля. Все эти материалы являются доказательствами, которые значительно облегчат работу следователей.
Стуканс надеется, что KNAB в сотрудничестве с прокуратурой сможет обеспечить своевременное расследование уголовного процесса. "Задействовано несколько должностных лиц: будет рассматриваться личная ответственность каждого должностного лица и решаться вопрос об основаниях для предъявления обвинений", - отметил Стуканс.
На основании выводов Госконтроля этими должностными лицами являются бывший премьер-министр, должностные лица бюро премьер-министра и Госканцелярии, а также туристические агентства, которые принимали участие в закупках.
Стуканс также предупредил, что если какое-либо лицо решит оказать противодействие расследованию, то к нему будут применены соответствующие меры.
Между тем в KNAB агентству LETA на этой неделе не уточнили, запрашивало ли бюро в рамках уголовного процесса документы у Госконтроля и допрашивало ли сотрудников Госконтроля и бюро Кариньша, в том числе, директора Госконтроля Яниса Цитсковскиса, а также самого Кариньша.
"В связи с этим уголовным процессом KNAB в настоящее время не располагает новой публично доступной информацией. Чтобы не повлиять на ход расследования, KNAB не может давать комментариев о проведенных или запланированных действиях досудебного расследования, в том числе запросах информации и допросах лиц. Дополнительно KNAB отмечает, что все действия осуществляются в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона", - сообщили в KNAB.
Как сообщалось, в конце марта Генпрокуратура начала и передала в KNAB для расследования уголовный процесс о возможном разбазаривании средств в связи с использованием бывшим премьер-министром Кришьянисом Кариньшем специальных авиарейсов для командировок.
Проведенная проверка показала, что на специальные рейсы с 2021 по 2023 год были потрачены большие суммы, чем предусмотрено договорами с туристическими агентствами об организации договорных рейсов.
В этой связи Генеральная прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного процесса по статье уголовного закона о возможной растрате в крупных размерах.
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