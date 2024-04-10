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Видео ⟩ На стене даугавпилсского клуба Artilērijas pagrabi нацарапали восхваляющую Россию надпись

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums

В ночь на среду на стене клуба Artilērijas pagrabi в Даугавпилсе неизвестные нацарапали восхваляющую Россию надпись, сообщает передача Dienas ziņas Латвийского телевидения.

На здании клуба размещены камеры видеонаблюдения, однако они были отключены в связи с ремонтными работами.

Государственная полиция начала административный процесс в связи с использованием в общественном месте символов, восхваляющих военную агрессию и военные преступления.

Ведется расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Владелец клуба Андрей Файбушевич отметил, что в последнее время агрессия выросла. Так, несколько дней назад в клубе произошла драка, в ходе которой русскоговорящие люди выкрикивали восхваляющие государство-агрессор лозунги.

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