Планирующие авиабомбы России. Может ли украинская армия с ними бороться

И хотя официальной информации о применении российских планирующих авиабомб с наземных комплексов не было, исключать такой вероятности нет оснований. Следует учесть, что в случае использования дополнительной силовой установки дальность полёта планирующих боеприпасов может составить 100 км и более. Это касается любых платформ — как наземных, так и воздушных.

6 апреля украинские власти сообщили о взрыве российской УМБП Д-30СН в Харькове Фото: EPA

Почему не получается сбить планирующие авиабомбы?

Как говорят специалисты ПВО, нельзя сбить то, что падает. На самом деле это утверждение верно по отношению к тому, что на армейском жаргоне называется «чугунием» — свободнопадающим бомбам, иногда и снарядам ствольной артиллерии. В случае с планирующим боеприпасом это не совсем так — по сравнению с артиллерийским снарядом у него довольно большие размеры, есть крылья и стабилизаторы, а на новых разработках и реактивный ускоритель. То есть это не совсем бомба, а полубомба, полуракета, она худо-бедно, но летит, а значит, теоретически сбить её можно. Но очень сложно.