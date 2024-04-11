Планирующие авиабомбы России. Может ли украинская армия с ними бороться

Россия усовершенствовала тяжелые советские авиабомбы, оснастив их модулями планирования и точного наведения и создав относительно дешёвую замену управляемым крылатым ракетам. Могут ли ВСУ с ними бороться или что-то противопоставить?
О применении российской авиацией планирующих авиабомб известно ещё с прошлого года. Первоначально сообщалось, что боеприпас создан на базе авиабомбы ФАБ-250, которые производились ещё с советских времён. Это фугасная бомба массой примерно 250 кг и со взрывчатым веществом примерно 100 кг. Изначально разработанная как бомба свободного падения, при установке на неё универсального модуля коррекции и планирования (УМПК) она может сбрасываться за десятки километров до цели. Это позволяет бомбардировщику атаковать наземные объекты, не входя в зону поражения средств ПВО.
Российские планирующие авиабомбы поставили под угрозу стратегические высоты вокруг Часова Яра и в районе Авдеевки в Донецкой области, рассказал CNN спикер группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин: «Они сбрасывают на нас тяжелые боеприпасы, даже не пролетая вблизи линии соприкосновения и не заходя в зону действия нашей ПВО. Когда действует их авиация, нашим защитникам работать невозможно, им остаётся только прятаться в укрытие».
Весной этого года появились сообщения о применении российской армией и более мощных планирующих бомб, таких как ФАБ-500. А в конце марта украинские и западные СМИ писали об ударе по позициям ВСУ под Угледаром объёмно-детонирующей полуторатонной авиабомбой ОДАБ-1500. Такие боеприпасы относятся к термобарическим, они создают мощнейшую ударную волну, которая способна проникать в укрытия и даже на большом расстоянии вызывает контузии и баротравмы.
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Эксперты отмечали, что более тяжёлые бомбы планируют хуже, что вынуждает российские самолёты подлетать ближе к линии фронта с риском попасть под огонь ПВО.
Но вскоре стало известно ещё об одной российской разработке — УМБП Д-30СН. За аббревиатурой, расшифровываемой как «универсальный межвидовой планирующий боеприпас», стоит аналог американской управляемой высокоточной авиабомбы GBU-39. Судя по фотографиям российской авиабомбы и её обломков, выложенных украинскими СМИ, внешне они очень похожи.
А так выглядят четыре американских GBU-39 на подвеске самолёта F-15E (архивное фото)
GBU-39 — лишь одна из многочисленного семейства авиабомб с JDAM (это то же самое, что УМПК), причём одна из самых лёгких — 130 кг, правда, большую часть этой массы занимает боевая часть фугасного действия. На базе GBU-39 и ракетного снаряда установок M270 и M142 HIMARS была создана комбинированная бомба малого диаметра (GLSDB), которую можно выпускать из наземных ракетных комплексов. Такие боеприпасы поставлялись Украине, но об их массовом применении сообщений не было ни от одной из воюющих сторон.
Об оснащении российского аналога GBU-39 подвесным турбореактивным двигателем и топливным баком, что даёт возможность запускать его не только с самолётов, но и реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», пишут и российские провоенные паблики.
И хотя официальной информации о применении российских планирующих авиабомб с наземных комплексов не было, исключать такой вероятности нет оснований. Следует учесть, что в случае использования дополнительной силовой установки дальность полёта планирующих боеприпасов может составить 100 км и более. Это касается любых платформ — как наземных, так и воздушных.
Почему не получается сбить планирующие авиабомбы?
Как говорят специалисты ПВО, нельзя сбить то, что падает. На самом деле это утверждение верно по отношению к тому, что на армейском жаргоне называется «чугунием» — свободнопадающим бомбам, иногда и снарядам ствольной артиллерии. В случае с планирующим боеприпасом это не совсем так — по сравнению с артиллерийским снарядом у него довольно большие размеры, есть крылья и стабилизаторы, а на новых разработках и реактивный ускоритель. То есть это не совсем бомба, а полубомба, полуракета, она худо-бедно, но летит, а значит, теоретически сбить её можно. Но очень сложно.
Прежде всего, такая цель находится в воздухе недолго. Её начальная скорость равна скорости бомбардировщика, обычно это полтора-два Маха, не исключено, что у неё есть ускоритель, следовательно, расстояние в 60 км до цели она преодолевает за минуту-две. Она плохо видна на экранах радаров. Она немного умеет маневрировать — не так, конечно, как крылатая ракета или дрон, но с учётом первых двух факторов это серьёзная дополнительная проблема для ПВО. Возможно, она умеет ставить помехи — во всяком случае, ничто не мешает разработчикам внедрить и такой модуль.
Вероятность поражения такой сложной цели одной противоракетой невысока, их нужно несколько, и не самых простых. С учётом наличия у России огромного запаса авиабомб, которые можно переделать в планирующие, тратить на них дорогостоящие противоракеты не просто накладно, но и опасно. Если у украинской ПВО возникнет дефицит боекомплекта, российская авиация может захватить воздушное пространство и начнёт сбрасывать уже обычные, свободнопадающие бомбы, это будет катастрофой для ВСУ.
Как можно с ними бороться?
Противодействовать ударам планирующих авиабомб можно атакой на их носитель. Для этого нужны средства, способные сбить самолёт на большом удалении. Речь идёт об управляемых противовоздушных ракетах средней (до 100 км) и большой (свыше 100 км) дальности, на Западе такую дальность классифицируют как beyond visual range — за пределами прямой видимости.
Такие ракеты могут быть наземного и воздушного базирования. В числе наземных противовоздушных систем, имеющихся на вооружении ВСУ, — американский ЗРК Patriot (дальность до 100 км), американо-норвежский NASAMS (дальность до 120 км), французско-итальянский SAMP-T с ракетами Aster-30 (дальность до 120 км, модернизированная версия — до 150 км), советский ЗРК С-200 (дальность 160-300 км в зависимости от типа ракеты).
Из ракет класса «воздух-воздух» к дальним относится приспособленная под истребитель F-16 AIM-120 AMRAAM (дальность действия 120 км, последняя модернизированная версия — до 180 км). А вот наиболее распространённая ракета средней дальности AIM-7 (до 70 км) для борьбы с носителями планирующих авиабомб уже не очень подходит, если только лётчик бомбардировщика не допустит ошибку.
Главная проблема украинской армии в том, что наземных комплексов ПВО большой дальности у неё раз-два и обчёлся, а самолётов, вооружённых дальнобойными ракетами, до сих пор нет вообще. Западные союзники обещают в скором времени поставить Киеву F-16 и дополнительные средства ПВО. Но дело не только в этом.
Наземный комплекс ПВО не обладает такой мобильностью, как самолёт, и вынужден действовать из засады. Чем их меньше, тем ниже вероятность, что он окажется в нужном месте в нужный момент. При этом дорогостоящий ЗРК дальнего действия нужно тщательно оберегать — например, от ствольной артиллерии или тех же дронов, и выдвигать его близко к передовой крайне рискованно. Размещение же в глубине обороны, в случае, когда противник атакует передовые позиции, повышает время реагирования и снижает эффективную дальность стрельбы.
С авиационными ракетами тоже всё непросто. Заявленная дальность стрельбы применима лишь к идеальным условиям — когда истребитель атакует тяжёлую, плохо маневрирующую цель с большой высоты в переднюю полусферу, то есть на встречных курсах. При атаке с небольшой высоты, а также по уходящей или активно маневрирующей цели эффективная дальность стрельбы может снижаться в несколько раз.
Зачастую, чтобы атаковать бомбардировщик наверняка, лётчику приходится идти на сближение с целью, что ставит его самого под риск оказаться в зоне действия вражеской ПВО. К тому же российские Су-34, используемые для сброса планирующих бомб, тоже имеют мощное вооружение, включая дальнобойные ракеты класса «воздух-воздух».
Но всё же лёгкий истребитель обладает большей скоростью и маневренностью, и при встрече с ним у самолёта с бомбовой нагрузкой шансов на благополучный исход куда меньше. Хотя, конечно, многое зависит от качества лётной подготовки.
Ещё один важный момент: как и российские Су-34, F-16, помимо истребительных функций, может действовать как бомбардировщик и работать с целой линейкой планирующих и корректируемых авиабомб. И таких самолётов и авиабомб у стран НАТО, помогающих Украине, довольно много.
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