Неурегулированные фары, ржавчина, неисправности в подвеске и тормозных системах - вот основные причины, по которым легковые автомобили не проходят техосмотр. Рекорд составили четырнадцать дефектов после техосмотра - владелец именно такого авто прибыл в ремонтную мастерскую, так как не прошел государственную проверку в CSDD, рассказал руководитель сервиса Мартиньш Логинс.

По его мнению, тенденция, которая фиксируется в CSDD, что треть, или 355 тысяч, легковых авто не проходит техосмотр с первого раза, ни о чем радующем не говорит.

Он советует вовремя обращаться в ремонтную мастерскую и обращать более пристальное внимание на звуки или шумы, издаваемые машиной. Ежегодно техосмотр проходит в среднем 890 тысяч легковых транспортных средств. Из них 40% приходится приезжать в сервис и впоследствии проходить техосмотр повторно. Нередко водители используют техосмотр и как возможность убедиться в техническом состоянии транспортного средства.

10% автомобилей не проходят техосмотр и со второго раза. Если посмотреть на европейский автопарк, то средний возраст авто тоже немаленький - свыше 10 лет, но это, правда, не значит, что такие машины небезопасны. Ведь каждое транспортное средство очень индивидуально и его техническое состояние зависит от частоты использования, стиля вождения водителя и от того, как он заботится о своем автомобиле.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!