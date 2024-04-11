Спортсмен, актер, подозреваемый в убийстве: Умер О. Джей Симпсон

В заявлении семьи говорится, что Симпсон скончался от рака. В мае 2023 года Симпсон разместил в микроблоге X видео, в котором рассказал, что у него диагностирован рак и он проходит химиотерапию.

Симпсон завершил свою футбольную карьеру в 1979 году, чтобы сосредоточиться на актерском мастерстве и телешоу. Журнал People охарактеризовал Симпсона как "первого чернокожего спортсмена, ставшего настоящей, любимой суперзвездой".

В 1985 году Симпсон женился на своей второй жене Николь Браун, но через семь лет брак был расторгнут. В 1994 году, вскоре после развода, примирения и еще одного расставания, у дома Николь Браун-Симпсон в Лос-Анджелесе были найдены мертвыми она и ее друг Рональд Голдман.

Подозреваемый Симпсон не обратился в полицию, а вместо этого попытался скрыться на автомобиле. Погоня и последующий судебный процесс стали одними из самых широко освещаемых СМИ событий в истории США.

Приговор присяжных по уголовному делу был зачитан 3 октября 1995 года – не виновен. Более 100 миллионов американцев следили за этим на своих телевизорах.

Однако мнения зрителей разделились. Некоторые не сомневались в виновности Симпсона. Другие приветствовали оправдание после многих лет жестокости полиции и правосудия в отношении чернокожих.

В 2008 году Симпсон был признан виновным в вооруженном ограблении и ряде других обвинений. Он зашел в номер отеля в Лас-Вегасе, который в то время арендовал коллекционер, и забрал спортивные памятные вещи.

Обвинительный приговор был зачитан 3 октября 2008 года - ровно 13 лет со дня оправдания в двойном убийстве. Симпсон был приговорен к 33 годам заключения с правом условно-досрочного освобождения после девяти лет тюремного заключения.

В конце 2017 года он был освобожден из тюрьмы.

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