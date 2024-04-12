На нескольких участках дорог начались строительные работы; нужно считаться с ограничениями

Этой весной на 11 участках государственных автодорог начались строительные работы, поэтому нужно считаться с ограничениями движения, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi.
Этой весной начаты работы на шести участках региональных автодорог, на двух участках местных дорог, кроме того, работы ведутся на трех мостах.
Самые большие ограничения движения в связи со строительными работами на региональных автодорогах - на участке дороги Вентспилс-Колка от Вентспилса до Лиепене, там три участка со светофорами и введены ограничения скорости, а расчетное время пересечения ремонтного участка составляет 35 минут, и на участке дороге Скрунда-Айзпуте за Каздангой, где расчетное время пересечения ремонтного участка составляет 30 минут.
Для движения закрыт мост через реку Ведзеле на региональной автодороге Тукумс- Кулдига. Закрытый участок можно проехать по автодорогам Айзстрауши-Старпиняс и Кандава-Салдус, но нужно запланировать дополнительные 20 минут в пути.
На участке автодороги Смилтене-Валка у Смилтене движение на трех участках регулируется светофорами, введены ограничения скорости, и расчетное время пересечения участка составляет 15 минут.
Благодаря благоприятным погодными условиям, период распутицы на гравийных дорогах на большей части территории страны закончился. В данный момент ограничения на массу транспортных средств сохраняются на 73 участках в Видземе и 59 участках в Латгале.
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