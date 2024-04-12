На нескольких участках дорог начались строительные работы; нужно считаться с ограничениями

Этой весной начаты работы на шести участках региональных автодорог, на двух участках местных дорог, кроме того, работы ведутся на трех мостах.

Самые большие ограничения движения в связи со строительными работами на региональных автодорогах - на участке дороги Вентспилс-Колка от Вентспилса до Лиепене, там три участка со светофорами и введены ограничения скорости, а расчетное время пересечения ремонтного участка составляет 35 минут, и на участке дороге Скрунда-Айзпуте за Каздангой, где расчетное время пересечения ремонтного участка составляет 30 минут.

Для движения закрыт мост через реку Ведзеле на региональной автодороге Тукумс- Кулдига. Закрытый участок можно проехать по автодорогам Айзстрауши-Старпиняс и Кандава-Салдус, но нужно запланировать дополнительные 20 минут в пути.

На участке автодороги Смилтене-Валка у Смилтене движение на трех участках регулируется светофорами, введены ограничения скорости, и расчетное время пересечения участка составляет 15 минут.

Благодаря благоприятным погодными условиям, период распутицы на гравийных дорогах на большей части территории страны закончился. В данный момент ограничения на массу транспортных средств сохраняются на 73 участках в Видземе и 59 участках в Латгале.

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