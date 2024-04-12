Видео ⟩ Россияне шлют на позиции украинцев ударные группы на мотоциклах

В соцсетях опубликовано видео, на котором видна ударная группа, которая на мотоциклах быстро приближается к украинским позициям и обстреливает их.

🇷🇺🇺🇦 CRAZY RUSSIANS: Assault on motorcycles!



The Luhansk battalion "Zarya" published footage of the assault on the AFU stronghold.



The tactics are unique and at first glance, crazy. Under the cover of artillery fire, motorcycles with an assault group quickly passed through the… pic.twitter.com/pTXv9gUhln — Lord Bebo (@MyLordBebo) April 9, 2024

Маневр продемонстрировал адаптацию России к вызовам, создаваемым постоянной угрозой со стороны украинских беспилотников. Раньше оккупанты использовали легкие транспортные средства, багги и китайские гольф-кары.

Пока что более подробной информации об итогах этой атаки нет, однако в соцсетях военные эксперты указывают, что она была удачной для оккупантов, так как они заняли позиции украинцев.

На третий год полномасштабного российского вторжения беспилотники стали серьезным оружием, используемым обеими сторонами на поле боя. Многие из этих беспилотников способны нести несколько килограммов взрывчатки.

По данным источников НАТО, более двух третей российских танков, уничтоженных украинскими войсками за последние месяцы, были целями беспилотников.

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