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Видео ⟩ Россияне шлют на позиции украинцев ударные группы на мотоциклах

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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Российские войска использовали мобильную ударную бригаду на мотоциклах для атаки на украинские позиции, сообщает Defence Blog.

В соцсетях опубликовано видео, на котором видна ударная группа, которая на мотоциклах быстро приближается к украинским позициям и обстреливает их.

Маневр продемонстрировал адаптацию России к вызовам, создаваемым постоянной угрозой со стороны украинских беспилотников. Раньше оккупанты использовали легкие транспортные средства, багги и китайские гольф-кары.

Пока что более подробной информации об итогах этой атаки нет, однако в соцсетях военные эксперты указывают, что она была удачной для оккупантов, так как они заняли позиции украинцев.

На третий год полномасштабного российского вторжения беспилотники стали серьезным оружием, используемым обеими сторонами на поле боя. Многие из этих беспилотников способны нести несколько килограммов взрывчатки.

По данным источников НАТО, более двух третей российских танков, уничтоженных украинскими войсками за последние месяцы, были целями беспилотников.

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