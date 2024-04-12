Цериня и Кашерс отправились в Африку снимать документальную передачу

И Кашерс, и Лелде во время своего путешествия будут жить и интегрироваться в несколько эфиопских племен, отказываясь от повседневного образа жизни и комфорта. Зрители получат возможность проследить за ростом и раскрытием героев шоу, а также познакомиться с племенным народом, его бытом и особыми ритуалами.

"Познать Африку в ее реальности было моей мечтой с подросткового возраста, и возможность так близко узнать этнические племена Эфиопии уникальна! Наша цель – не сравнивать себя, чтобы начать оценивать, насколько комфортно мы можем жить здесь, в Латвии, а стать наблюдателями разнообразия мировых культур!" – говорит Лелде Цериня.

Современность и модернизация уже проникли в африканские племена, но главная цель программы – понять, что взять из колыбели цивилизации для своего будущего и жизни в Латвии.

"Я был в Африке несколько раз, в том числе в Эфиопии, но каждый раз, когда я здесь, я переживаю божественно красивые, незабываемые моменты и

опыт, который кардинально меняют мое восприятие жизни и видение того, что важно.

Люди, традиции, образ жизни и племена, встречающиеся в Африке, всегда заставляют меня задавать жизненно важные и познавательные вопросы, благодаря которым я могу порефлексировать и лучше узнать себя", — делится Кашерс впечатлениями от африканского путешествия.

Галерея: Цериня и Кашерс отправились в Африку

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