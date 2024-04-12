ВИДЕО ⟩ НВС оценивают информацию о жестоком обращении земессарга с собакой

Несколько читателей TVNET в пятницу, 12 апреля, связались с редакцией, чтобы выразить беспокойство и недовольство по поводу жестокого обращения с питомцем и того, что они увидели в социальных сетях.

На видео мужчина жестоко обращается со своей собакой, которая отчаянно пытается забраться в лодку, однако ей это не удается. Хозяин собаки силой вытаскивает ее из воды и отпускает различные оскорбительные комментарии.

На видео также видно, что ситуация вызывает смех у владельца собаки и других людей, которые находятся за кадром.

В ответ на возмущение пользователей соцсетей мужчина опубликовал еще одно видео, из которого можно понять, что для него такая ситуация является нормой, потому что собака - "пловец" и "специально предназначена для плавания".

В Национальных вооруженных силах в ответ на видео в социальной сети заявили, что проводится проверка информации и будут приняты соответствующие меры.

Как отмечает TVNET, мужчина уже удалил видео из своего аккаунта в TikTok.

Руководитель отдела коммуникации Департамента анализа и управления информацией НВС подполковник Майрита Сенкевицина подтвердила, что автором видео является земессарг. В Земессардзе начато служебное расследование для выяснения обстоятельств.

Национальные вооруженные силы осуждают любое неуважительное и жестокое обращение с животными. Действия военнослужащих и земессаргов, как находящихся на службе, так и вне ее, должны основываться на ценностях и стандартах НВС, а также соответствовать общепринятым морально-этическим нормам. Поведение автора видео не соответствует общепринятым морально-этическим нормам и противоречит ценностям и стандартам военнослужащего.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!