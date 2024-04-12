ВИДЕО ⟩ НВС оценивают информацию о жестоком обращении земессарга с собакой

В социальной сети Х (ранее Twitter) широкий резонанс вызвало видео, на котором мужчина якобы жестоко обращается со своей собакой. Предупреждение: видео содержит неприятные сцены!
Несколько читателей TVNET в пятницу, 12 апреля, связались с редакцией, чтобы выразить беспокойство и недовольство по поводу жестокого обращения с питомцем и того, что они увидели в социальных сетях.
На видео мужчина жестоко обращается со своей собакой, которая отчаянно пытается забраться в лодку, однако ей это не удается. Хозяин собаки силой вытаскивает ее из воды и отпускает различные оскорбительные комментарии.
На видео также видно, что ситуация вызывает смех у владельца собаки и других людей, которые находятся за кадром.
В ответ на возмущение пользователей соцсетей мужчина опубликовал еще одно видео, из которого можно понять, что для него такая ситуация является нормой, потому что собака - "пловец" и "специально предназначена для плавания".
В Национальных вооруженных силах в ответ на видео в социальной сети заявили, что проводится проверка информации и будут приняты соответствующие меры.
Как отмечает TVNET, мужчина уже удалил видео из своего аккаунта в TikTok.
Руководитель отдела коммуникации Департамента анализа и управления информацией НВС подполковник Майрита Сенкевицина подтвердила, что автором видео является земессарг. В Земессардзе начато служебное расследование для выяснения обстоятельств.
Национальные вооруженные силы осуждают любое неуважительное и жестокое обращение с животными. Действия военнослужащих и земессаргов, как находящихся на службе, так и вне ее, должны основываться на ценностях и стандартах НВС, а также соответствовать общепринятым морально-этическим нормам. Поведение автора видео не соответствует общепринятым морально-этическим нормам и противоречит ценностям и стандартам военнослужащего.
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