Умер легендарный модельер Роберто Кавалли

В возрасте 83 лет скончался легендарный итальянский модельер Роберто Кавалли, покоривший мир роскошной одеждой из узоров животных, сообщает CNN.
Причина смерти дизайнера не сообщается. Дом моды, носящий его имя, в сообщении, опубликованном в социальных сетях, написал, что его жизнь была "полна любви".
Роберто Кавалли родился в 1940 году во Флоренции. Его дед Джузеппе Росси был известным художником. Кавалли пошел по его стопам, поступив в Академию художеств во Флоренции, где начал экспериментировать с живописью и текстилем.
Со временем он разработал инновационную технику печати на коже, получив заказы от таких брендов, как Hermès и Pierre Cardin.
В 1972 году Роберто Кавалли открыл свой первый бутик. У модельера осталось шестеро детей, младшему из которых чуть больше года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!