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Умер легендарный модельер Роберто Кавалли

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Роберто Кавалли
Роберто Кавалли Фото: Reuters/ScanPix

В возрасте 83 лет скончался легендарный итальянский модельер Роберто Кавалли, покоривший мир роскошной одеждой из узоров животных, сообщает CNN.

Причина смерти дизайнера не сообщается. Дом моды, носящий его имя, в сообщении, опубликованном в социальных сетях, написал, что его жизнь была "полна любви".

Роберто Кавалли родился в 1940 году во Флоренции. Его дед Джузеппе Росси был известным художником. Кавалли пошел по его стопам, поступив в Академию художеств во Флоренции, где начал экспериментировать с живописью и текстилем.

Со временем он разработал инновационную технику печати на коже, получив заказы от таких брендов, как Hermès и Pierre Cardin.

В 1972 году Роберто Кавалли открыл свой первый бутик. У модельера осталось шестеро детей, младшему из которых чуть больше года.

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