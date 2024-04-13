Создано приложение, которое объединило WhatsApp, Telegram и Facebook

По заявлениям разработчиков, по сути, Beeper - это своеобразный хаб приложений для обмена сообщениями, объединяющий 14 самых известных сервисов обмена сообщениями, за исключением iMessage. Но учитывая давление на Apple со стороны Европейского союза и правительства США, вполне вероятно, что iMessage вскоре присоединится к платформе Beeper.

Beeper уже объединяет Facebook Messenger, Telegram, Signal, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Slack, Discord, Twitter, Google Chat, IRC, Matrix, а также приложения для SMS.

Помимо объединения разных учетных записей пользователя в приложениях для обмена сообщениями в одну, Beeper предлагает инструмент поиска во всех чатах, архивированных диалогах и позволяет легко переносить сообщения, полученные на разных платформах.

Стало известно, что в скором времени WhatsApp планирует выпустить обновление, которое позволит писать пользователям других приложений для обмена сообщениями.

Тестовая версия нового обновления будет совместима с Telegram и Discord, но в ближайшее время может быть добавлена ​​поддержка Signal, Viber и других приложений.

Эта функция разрабатывается в ответ на антимонопольный закон, введенный Европейским Союзом, который требует интегрированной совместимости с другими службами обмена сообщениями. Вполне возможно, что подобная функция появится в Telegram и других приложениях.

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