Под Саласпилсом отрытым пламенем горел жилой дом, люди эвакуировались

Вызов поступил в 21:42. На месте происшествия было установлено, что открытым пламенем горит двухэтажный жилой дом на площади 500 квадратных метров.

До прибытия VUGD из здания своими силами эвакуировались три человека, один из которых был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи.

В 00:35 пожарные завершили работу на месте происшествия.

В 8:37 утра пожарные получили вызов на улицу Яунцелтнес в Айзкраукле, где в одноэтажном производственном здании горели кровля и циклон щепы на площади 14 квадратных метров.

До прибытия пожарных сотрудники предприятия приступили к тушению пожара. В 11:12 пожар был ликвидирован.

В Нагльской волости Резекненского края в пятницу горел тростник на площади четыре гектара, а в Церской волости Тукумского края - прошлогодняя трава на площади 3,5 гектара.

За минувшие сутки, с 6:30 12 апреля до 6:30 13 апреля, VUGD получила 55 вызовов: 16 на тушение пожаров, в том числе два на лесные пожары, 27 - на спасательные работы, еще 12 вызовов оказались ложными.

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