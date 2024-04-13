Видео ⟩ Авария на Каменном мосту: специалисты подчеркивают - мотоциклист мог избежать столкновения

Мотоциклист в четверг, около половины шестого вечера, передвигался в сторону Каменного моста и внезапно резко затормозил. Мотоцикл врезался в стоявшую впереди машину и погиб.

Эксперты отметили, что в данном случае скорость не была определяющей. Водитель неправильно тормозил.

"Я смотрел это видео. Дважды отвлекся. Один раз посмотрел направо на мопед, второй раз налево. Машина подошла слишком близко. Он резко нажал на тормоза. Сам он был высоким и, следовательно, накренился вперед. И перелетел через руль", - пояснил инструктор "Мотошколы №1" Угис Спелманис.

Передние тормоза для мотоциклов являются основными тормозами, с помощью которых останавливаются. Всех обучаемых всегда учат, как правильно тормозить, рассказывал инструктор. Однако в случае с показанным на видео мотоциклистом он обучение, скорее всего, не прошел, так как прав водителя мотоцикла у него не было.

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