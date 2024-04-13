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Видео ⟩ Гревцова и Бреманис сняли на камеру в Рое дом бывшего премьера Кариньша

rus.tvnet.lv
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Глория Гревцова и Рудольф Бреманис. Кадры из видео.
Глория Гревцова и Рудольф Бреманис. Кадры из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video/Cardinalis Ravus/"X"

На платформе Х распространились видео, на которых видно, как бывший дипломат Рудольф Бреманис и объявленная в розыск экс-депутат Сейма Глория Гревцова (оба - "Объединение младолатыши") в Рое находятся возле частного дома бывшего премьера Кришьяниса Кариньша.

Оба видео отмечены логотипом политической партии "Объединение младолатыши".

Бреманис на видео утверждает, что дом Кариньша в Рое стал "туристическим объектом". Кроме того, бывший дипломат утверждает, что, согласно рассказам местных застройщиков, за некоторые строительные работы "заплатили даже наличными". 

Бреманис также снял самого Кариньша и припаркованный в гараже автомобиль.

На видео Гревцова повторяет похожие заявления.

"Тот, кто налетал миллионы из госбюджета, тот, чьи действия признаны противозаконными. Смотрите - на самом берегу моря. Какой обыкновенный смертный может позволить себе такой домик. Честно заработал бы? Смотрите, как у нас живут простые чиновники, у которых никогда ничего нет. Ответьте на вопрос: кто может позволить себе дом у моря?" - задается вопросом экс-депутат Сейма.

Apollo.lv связался с Госполицией, чтобы выяснить более подробную информацию.

Ранее сообщалось, что прокуратура предъявила обвинение бывшему депутату Сейма Глории Гревцовой в оправдании военных преступлений, совершенных Россией, и объявила ее в розыск.

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