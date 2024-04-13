Видео ⟩ Гревцова и Бреманис сняли на камеру в Рое дом бывшего премьера Кариньша

Оба видео отмечены логотипом политической партии "Объединение младолатыши".

Бреманис на видео утверждает, что дом Кариньша в Рое стал "туристическим объектом". Кроме того, бывший дипломат утверждает, что, согласно рассказам местных застройщиков, за некоторые строительные работы "заплатили даже наличными".

Brēmanis ar Gloriju ložņā gar Kariņa māju 🤨 pic.twitter.com/c2AKjJFlwm — Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) April 13, 2024

Бреманис также снял самого Кариньша и припаркованный в гараже автомобиль.

На видео Гревцова повторяет похожие заявления.

"Тот, кто налетал миллионы из госбюджета, тот, чьи действия признаны противозаконными. Смотрите - на самом берегу моря. Какой обыкновенный смертный может позволить себе такой домик. Честно заработал бы? Смотрите, как у нас живут простые чиновники, у которых никогда ничего нет. Ответьте на вопрос: кто может позволить себе дом у моря?" - задается вопросом экс-депутат Сейма.

Apollo.lv связался с Госполицией, чтобы выяснить более подробную информацию.

Ранее сообщалось, что прокуратура предъявила обвинение бывшему депутату Сейма Глории Гревцовой в оправдании военных преступлений, совершенных Россией, и объявила ее в розыск.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!