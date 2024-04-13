В Лиепае грузовик, возможно, повредил трамвайные пути; трамваи не курсируют

Предприятие отмечает, что, скорее всего, при пересечении грузовым автомобилем путей на ул. Ганибу повреждены рельсы, поэтому движение трамваев невозможно.

"Сейчас на месте происшествия работают технические службы, чтобы как можно скорее устранить повреждение рельсов, однако, по прогнозам, на восстановление движения трамваев потребуется несколько часов. Как только последствия происшествия будут устранены и можно будет восстановить безопасное трамвайное сообщение, проинформируем об этом.

Также, учитывая, что вызвавший неисправность грузовик покинул место происшествия, Liepājas Tramvajs призывает откликнуться очевидцев, которые около 13:45 на ул. Ганибу могли видеть или видеорегистраторы их автомобилей могли зафиксировать произошедшее", - говорится в сообщении.

Liepājas tramvajs также приносит извинения за доставленные неудобства и призывает использовать другие виды общественного транспорта.

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