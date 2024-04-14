Видео ⟩ Нужна ли для мотоцикла страховка KASKO?

Нужна ли страховка KASKO при езде на мотоцикле? Этот вопрос трактует передача Zebra, ведущий которой Паул Тимротс сам столкнулся с различными происшествиями - однажды въехал на мотоцикле в высыпавшиеся на дорогу зерна и упал, а в другой раз в него влетел аист.
Как отметил эксперт по безопасности движения Оскар Ирбитис - даже лучшие водители попадают в аварии.
"Как правило, человек не осознает, как больно упасть и как больно это финансово. При проведении исследований о мотоциклетных происшествиях у людей самая большая боль - я просто упал, несколько ссадин, но такая сумма", - говорит эксперт.
В свою очередь эксперт по страхованию транспорта If отмечает, что частота ДТП на мотоциклах реже, однако средний размер страхового возмещения гораздо выше, чем в дорожно-транспортных происшествиях с участием автомобилей.
Видео: сюжет программы Zebra!
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