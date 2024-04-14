Видео ⟩ Нужна ли для мотоцикла страховка KASKO?

Нужна ли страховка KASKO при езде на мотоцикле? Этот вопрос трактует передача Zebra, ведущий которой Паул Тимротс сам столкнулся с различными происшествиями - однажды въехал на мотоцикле в высыпавшиеся на дорогу зерна и упал, а в другой раз в него влетел аист.