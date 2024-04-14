За сутки были пойманы восемь пьяных водителей

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты три процесса об административных правонарушениях и пять уголовных.

Транспортные средства трех из задержанных водителей будут конфискованы, а двое должны будут заплатить государству денежную сумму, эквивалентную стоимости использованного в момент правонарушения транспортного средства, принадлежащего другому лицу.

Государственная полиция также сообщила, что за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.

Четверо из пострадавших в ДТП - пешеходы.

За минувшие 24 часа в сфере дорожного движения было зафиксировано 447 административных нарушений, в том числе 187 превышений установленной скорости движения и два случая агрессивного управления транспортным средством.

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