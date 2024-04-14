Министерство подготовило законопроект об роспуске Резекненской думы

Деятельность временной администрации будет обеспечиваться и финансироваться за счет средств бюджета Резекне. В этом году ежемесячная зарплата временной главы администрации составит 5064 евро, а заместителей главы временной администрации - 4340 евро.

Временная администрация будет действовать до того дня, когда Резекненская городская дума, избранная на следующих муниципальных выборах, соберется на свою первую сессию.

Следующие муниципальные выборы в Латвии пройдут в июне 2025 года.

Законопроект должен быть поддержан правительством и принят Сеймом. Он вступит в силу на следующий день после объявления.

RUS TVNET уже писал, что к 21 февраля, установленному законом сроку, бюджет на 2024 год приняли 42 самоуправления - все, кроме Резекненской думы. Таким образом, самоуправление не выполнило одно из важнейших условий для получения стабилизационной ссуды в размере 5 млн евро.

Осенью 2023 года стало известно о том, что из-за финансовых нарушений самоуправление не способно выполнять свои обязательства. За систематические нарушения министр охраны среды и регионального развития отстранила от должности председателя Резекненской думы Александра Барташевича.

Ревизию в самоуправлении провел и Госконтроль, который пришел к выводу, что при разработке бюджета Резекне на 2023 год был допущен ряд существенных нарушений.

Министерство финансов было готово предоставить самоуправлению ссуду для стабилизации финансового положения, но при условии принятия бездефицитного бюджета на 2024 год до установленной законом даты - 21 февраля.

В связи с тем, что депутаты Резекненского самоуправления не утвердили бюджет на 2024 год, Минфин направил Министерству охраны среды и регионального развития письмо с призывом оперативно рассмотреть ответственность думы и ее дальнейшую дееспособность.

Как указало министерство, недопустимо, когда городская дума нарушает нормативные акты и не принимает решений для стабилизации финансового положения самоуправления.

Как заявил Минфин, Резекненская дума, не поддержав оптимизацию расходов и пересмотр добровольных функций и не разработав сбалансированный бюджет на 2024 год, в результате чего самоуправление не сможет получить от государства ссуду для стабилизации своего финансового положения, сознательно идет на причинение новых убытков самоуправлению, что может поставить под угрозу выполнение его автономных функций.

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