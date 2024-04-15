Сартc: для Украины ближневосточный конфликт - это ослабление внимания мировой общественности

Хорошая новость в том, что израильские и западные военные технологии значительно превосходят иранские, а плохая - в том, что ближневосточный конфликт обостряется.

Сартс сказал агентству LETA, что внимание мира может быть сосредоточено только на определенном количестве событий и конфликтов. Это кажется неправильным, но внимание людей формируется именно таким образом. Если предположить, что в какой-то момент последует ответ Израиля, внимание к Ближнему Востоку сохранится еще некоторое время.

"Внимание будет больше сосредоточено на этом вопросе и относительно меньше - на Украине", - говорит Сартс.

На вопрос о том, может ли следствием снижения внимания стать сокращение западной военной помощи Украине, Сартс ответил: "В принципе, поставок оружия уже недостаточно, и идет борьба за увеличение поставок боеприпасов и оружия. Давайте посмотрим, прежде всего, на США, станет ли это основой для общего пакета помощи или все еще будут трудности с его продвижением. На данный момент трудно сказать".

Возвращаясь к ударам по Ирану в выходные, Сартс согласился с тем, что иранская атака была предсказуемой и может быть истолкована как "сохранение лица". "То, что массированный удар в итоге обернулся "пшиком" - я не думаю, что это то, чего хотел Иран", - подчеркнул Сартс.

В настоящее время трудно предсказать, каким будет ответ Израиля, поскольку США и другие страны призывают Израиль к очень ограниченному ответу, но, безусловно, "есть игроки, которые видят вещи по-другому", добавил он.

Уже сообщалось, что Иран атаковал Израиль в субботу вечером сотнями беспилотников и ракет, большинство из которых Израилю и его союзникам удалось перехватить.

Иран заявил, что это был ответ на нападение на иранское посольство в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли 16 человек, в том числе два иранских генерала. Тегеран обвиняет в этом ударе Израиль.

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