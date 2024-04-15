Мужчина ранил ножом четырех человек в церкви в Сиднее

По данным полиции, пострадавшие получили "неопасные для жизни травмы", и им оказали помощь бригады скорой помощи. В службе скорой помощи сообщили, что медики оказали помощь четверым мужчинам в возрасте от 20 до 70 лет.

Нападение произошло во время церковной службы на западе города. Некий мужчина подошел к алтарю, поднял правую руку и ударил ножом священника, вызвав панику среди прихожан.

Также сообщалось, что в субботу вооруженный ножом злоумышленник убил шесть человек в торговом центре Westfield Bondi Junction в Сиднее. Среди погибших оказалась дочь австралийского мультимиллионера Джона Синглтона, сообщают зарубежные СМИ.

Пять женщин и один мужчина были убиты, последний, вероятно, был охранником, который пытался остановить нападавшего с ножом. Полиция заявила, что пока еще выясняет мотив нападения.

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