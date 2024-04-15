Иран нанес комбинированный удар ракетами и беспилотниками по Израилю, следуя тактике, использованной Россией в Украине для проверки системы ПВО Израиля, но, согласно анализу Института изучения войны США (ISW), большая часть из 120 ракет была перехвачена.
Иран, решившись на такой удар, мог рассчитывать на больший эффект от атаки, считают эксперты. Хотя удар не принес желаемого результата, иранцы извлекут урок и будут работать над улучшением своих возможностей по прорыву обороны Израиля, говорят аналитики.
По данным ISW, "пакет" из ударов ракетами и БПЛА Ирана создан по образцу тактики неоднократных ударов РФ по Украине.
Галерея: Удар иранских БПЛА по Израилю
Удар имел гораздо более ограниченный эффект, чем ожидалось, и это может быть связано с тем, что иранцы не в полной мере оценили преимущество Израиля по сравнению с Украиной в отражении таких ударов, пришел к выводу аналитический центр.
Иран нанес удар, используя около 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. По мнению аналитиков ISW, запуск БПЛА произошел задолго до запуска баллистических ракет, скорее всего, в надежде, что они достигнут "окна" израильской ПВО примерно в то же время, что и дроны и крылатые ракеты.
Россия неоднократно использовала этот подход против Украины. Целью такого комплексного удара является отвлечение внимания ПВО на более медленные дроны и крылатые ракеты, позволяя достичь своих целей баллистическим ракетам, которые гораздо сложнее сбить.
По понятным причинам Иран не особо рассчитывал на поражение целей БПЛА и крылатыми ракетами, но надеялся, что успеха добьется гораздо большее количество баллистических ракет, говорят аналитики.
Однако из 120 баллистических ракет лишь небольшому количеству удалось преодолеть ПВО Израиля и ударить вблизи армейских баз.
Удары, вероятно, помогли Ирану выявить сильные и слабые стороны израильской системы ПВО. Иран также мог бы поделиться уроками, извлеченными из удара, с Россией.
Способность Ирана преодолеть систему ПВО Израиля даже с помощью небольшого количества крупных баллистических ракет вызывает серьезные опасения по поводу безопасности Израиля.
Удары России по Украине показывают, что даже небольшое количество точных ударов по ключевым энергетическим и другим объектам инфраструктуры может иметь серьезные последствия.
Израиль и его союзники после успешной защиты от атаки Ирана не должны расслабляться, говорят в ISW.
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