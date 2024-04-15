Иран, решившись на такой удар, мог рассчитывать на больший эффект от атаки, считают эксперты. Хотя удар не принес желаемого результата, иранцы извлекут урок и будут работать над улучшением своих возможностей по прорыву обороны Израиля, говорят аналитики.

По данным ISW, "пакет" из ударов ракетами и БПЛА Ирана создан по образцу тактики неоднократных ударов РФ по Украине.

Галерея: Удар иранских БПЛА по Израилю

Удар имел гораздо более ограниченный эффект, чем ожидалось, и это может быть связано с тем, что иранцы не в полной мере оценили преимущество Израиля по сравнению с Украиной в отражении таких ударов, пришел к выводу аналитический центр.

Иран нанес удар, используя около 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. По мнению аналитиков ISW, запуск БПЛА произошел задолго до запуска баллистических ракет, скорее всего, в надежде, что они достигнут "окна" израильской ПВО примерно в то же время, что и дроны и крылатые ракеты.