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Видео ⟩ Израиль показал, как сбивал иранские беспилотники

rus.tvnet.lv
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Через день после иранской атаки израильские вооруженные силы опубликовали видео, на котором показано, как израильская система обороны уничтожает беспилотники, запущенные Ираном.

"Вот как выглядит уровень перехвата в 99%", - сообщает армия Израиля.

Уже сообщалось, что Израилю и его союзникам удалось за ночь перехватить большую часть из более чем 300 беспилотников и ракет, выпущенных Ираном по Израилю.

Президент США Джо Байден заверил Израиль, что поддержка США непоколебима, и заявил, что США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты.

представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Иран выпустил по Израилю 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Израилю удалось перехватить 99% беспилотников и ракет, что Хагари назвал "значительным стратегическим успехом". 

Хагари сообщил, что большая часть ракет и беспилотников была перехвачена за пределами Израиля.

Хагари сказал, что ракеты попали в некоторые места страны, в том числе в военную базу на юге, но она не получила серьезных повреждений.

Спасатели сообщили, что семилетняя девочка получила ранения в бедуинском городке на юге Израиля, однако полиция все еще расследует обстоятельства происшествия.

В Израиле ночью звучали сирены, а в Иерусалиме были слышны взрывы, когда системы ПВО поражали цели над городом.

Израильские военные заявили, что большая часть ракет была перехвачена системой Arrow, которая сбивает баллистические ракеты за пределами атмосферы, и заявили, что в этом были задействованы стратегические партнеры.

"По моему указанию, чтобы поддержать оборону Израиля, военные США за последнюю неделю перебросили в регион самолеты и истребители противоракетной обороны", - сказал Байден. "Благодаря этому, а также выдающемуся мастерству наших солдат мы помогли Израилю сбить почти все атакующие беспилотники и ракеты", - добавил он.

Израиль находится в состоянии повышенной готовности после атаки на иранское посольство в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли 16 человек, в том числе два иранских генерала.

В этом ударе Тегеран обвиняет Израиль и угрожает ответным ударом. Ситуация еще больше обострилась, когда ВМС Иранской революционной гвардии захватили в субботу, 13 апреля, в Персидском заливе контейнеровоз, предположительно связанный с Израилем.

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