Видео ⟩ Израиль показал, как сбивал иранские беспилотники

Через день после иранской атаки израильские вооруженные силы опубликовали видео, на котором показано, как израильская система обороны уничтожает беспилотники, запущенные Ираном.
"Вот как выглядит уровень перехвата в 99%", - сообщает армия Израиля.
Уже сообщалось, что Израилю и его союзникам удалось за ночь перехватить большую часть из более чем 300 беспилотников и ракет, выпущенных Ираном по Израилю.
Президент США Джо Байден заверил Израиль, что поддержка США непоколебима, и заявил, что США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты.
представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Иран выпустил по Израилю 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Израилю удалось перехватить 99% беспилотников и ракет, что Хагари назвал "значительным стратегическим успехом".
Хагари сообщил, что большая часть ракет и беспилотников была перехвачена за пределами Израиля.
Хагари сказал, что ракеты попали в некоторые места страны, в том числе в военную базу на юге, но она не получила серьезных повреждений.
Спасатели сообщили, что семилетняя девочка получила ранения в бедуинском городке на юге Израиля, однако полиция все еще расследует обстоятельства происшествия.
В Израиле ночью звучали сирены, а в Иерусалиме были слышны взрывы, когда системы ПВО поражали цели над городом.
Израильские военные заявили, что большая часть ракет была перехвачена системой Arrow, которая сбивает баллистические ракеты за пределами атмосферы, и заявили, что в этом были задействованы стратегические партнеры.
"По моему указанию, чтобы поддержать оборону Израиля, военные США за последнюю неделю перебросили в регион самолеты и истребители противоракетной обороны", - сказал Байден. "Благодаря этому, а также выдающемуся мастерству наших солдат мы помогли Израилю сбить почти все атакующие беспилотники и ракеты", - добавил он.
Израиль находится в состоянии повышенной готовности после атаки на иранское посольство в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли 16 человек, в том числе два иранских генерала.
В этом ударе Тегеран обвиняет Израиль и угрожает ответным ударом. Ситуация еще больше обострилась, когда ВМС Иранской революционной гвардии захватили в субботу, 13 апреля, в Персидском заливе контейнеровоз, предположительно связанный с Израилем.
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