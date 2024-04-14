Видео ⟩ Израиль показал, как сбивал иранские беспилотники

"Вот как выглядит уровень перехвата в 99%", - сообщает армия Израиля.

Уже сообщалось, что Израилю и его союзникам удалось за ночь перехватить большую часть из более чем 300 беспилотников и ракет, выпущенных Ираном по Израилю.

Президент США Джо Байден заверил Израиль, что поддержка США непоколебима, и заявил, что США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты.

представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Иран выпустил по Израилю 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Израилю удалось перехватить 99% беспилотников и ракет, что Хагари назвал "значительным стратегическим успехом".

Хагари сообщил, что большая часть ракет и беспилотников была перехвачена за пределами Израиля.

Хагари сказал, что ракеты попали в некоторые места страны, в том числе в военную базу на юге, но она не получила серьезных повреждений.

Спасатели сообщили, что семилетняя девочка получила ранения в бедуинском городке на юге Израиля, однако полиция все еще расследует обстоятельства происшествия.