Коалиция поддержала кандидатуру Браже на пост министра иностранных дел

В среду, 17 апреля, запланирована встреча Браже с парламентскими фракциями, а в пятницу, 19 апреля, в Сейме может состояться голосование по ее кандидатуре, сказала премьер.

Министр экономики, представитель Союза зеленых и крестьян Виктор Валайнис подчеркнул, что СЗК высоко ценит Браже за профессионализм. Она уже известна и как посол, и как представитель Латвии в НАТО, а также поможет Латвии бороться за место в Совете Безопасности ООН.

Зампредседателя парламентской фракции "Прогрессивных" Антонина Ненашева также положительно оценила кандидатуру, отметив, что фракция планирует обсудить с Браже работу по включению марганцевой руды в санкционный список Европейского союза.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Байба Браже занимала различные должности во внешнеполитическом ведомстве, в том числе была послом Латвии в ряде стран. До того как стать послом по особым поручениям летом 2023 года, она была заместителем генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии.

Как сообщалось, прежний министр иностранных дел Кришьянис Кариньш был вынужден покинуть пост из-за скандала со спецрейсами.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!