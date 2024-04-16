Видео ⟩ Убийство в Бикерниекском лесу: виновному грозит самое суровое наказание

12 апреля 2022 года около 19:10 в Государственную полицию поступил вызов в Бикерниекский лес , где между несколькими незнакомыми между собой лицами произошел конфликт, в результате которого было применено огнестрельное оружие. Один человек был убит, а другой ранен.

"12 апреля 2022 года в Интернете появилось видео, снятое самими нападавшими. Там видны все обстоятельства произошедшего в лесу. Видно, что у меня пытаются отобрать пистолет с угрозами расправы. Во время видеосъемки ситуация только обострялась, и наступил момент, когда они поняли, что без физического нападения им не обойтись, поэтому они выключили видео и напали физически. Да, у меня был с собой пистолет, и это единственное, что помогло мне остаться живым и невредимым. В момент съемки я думал, смогу ли я вернуться домой к своим детям в тот вечер", - рассказал подозреваемый в убийстве.