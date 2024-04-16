Видео ⟩ Убийство в Бикерниекском лесу: виновному грозит самое суровое наказание

Продолжается суд над обвиняемым в убийстве Андреем Крыловым - мужчину обвиняют в том, что он застрелил одного человека и ранил другого в Бикерниекском лесу в Риге, сообщает программа Degpunktā.
12 апреля 2022 года около 19:10 в Государственную полицию поступил вызов в Бикерниекский лес, где между несколькими незнакомыми между собой лицами произошел конфликт, в результате которого было применено огнестрельное оружие. Один человек был убит, а другой ранен.
Полиция и сотрудники Службы неотложной медицинской помощи немедленно выехали на место происшествия, где полученная информация подтвердилась.
"12 апреля 2022 года в Интернете появилось видео, снятое самими нападавшими. Там видны все обстоятельства произошедшего в лесу. Видно, что у меня пытаются отобрать пистолет с угрозами расправы. Во время видеосъемки ситуация только обострялась, и наступил момент, когда они поняли, что без физического нападения им не обойтись, поэтому они выключили видео и напали физически. Да, у меня был с собой пистолет, и это единственное, что помогло мне остаться живым и невредимым. В момент съемки я думал, смогу ли я вернуться домой к своим детям в тот вечер", - рассказал подозреваемый в убийстве.
Одного молодого человека доставили в медицинское учреждение, еще один мужчина от полученных травм скончался на месте.
В интервью программе Degpunktā подозреваемый продолжает: "Могу сказать, что все четверо нападавших находились в состоянии алкогольного опьянения - от двух до 6,8 промилле. У троих в крови были наркотики. Очень сложно говорить, когда меня, человека, защищавшего свою жизнь перед четырьмя агрессивными нападавшими в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, обвиняют в умышленном убийстве".
7 марта Рижский городской суд вновь принял решение о продлении срока содержания под стражей на три месяца. Прокурор обратился к судье, указав, что судебные слушания и так затягиваются из-за бездействия обвиняемого. В настоящее время происходит своеобразный торг. В обмен на изменение меры пресечения Андрей обещает показать, где находится оружие, использованное при убийстве. До сих пор следователи не могут его найти.
"Я бы очень хотел и уверен, что мне удастся доказать свою невиновность. Именно невиновность в умышленном убийстве. Поэтому мне как минимум нужно показать следователям и суду, где находится пистолет, который был у меня в тот момент, потому что на данный момент он не передан суду. Я хочу показать и сдать этот пистолет правоохранительным органам", - продолжает подозреваемый.
"Суд отрицательно отреагировал на мою просьбу. Я не могу понять причины таких действий, поскольку оружие в данном случае является важным объектом. Оно должно показывать все аспекты того, что произошло 12 апреля, когда на меня напали", - говорит Андрей.
Суд над подозреваемым продолжится, а по инкриминируемым ему сейчас уголовным статьям мужчине грозит пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что информация, полученная в ходе досудебного расследования, свидетельствует о том, что преступление было совершено в ходе бытового конфликта между подозреваемым и компанией из четырех человек. Четверка, включая убитого и раненого, ранее не была известна подозреваемому. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведется работа с задержанным.
Благодаря информации, предоставленной населением, в течение двух часов была установлена личность мужчины и начата работа по связанным с ним адресам. Около шести часов утра сотрудники криминальной полиции и батальона особого назначения задержали мужчину.
Задержанный 1967 года рождения ранее не привлекался к ответственности.
Информация, полученная в ходе следствия, свидетельствует о том, что между четырьмя мужчинами, которые в это время гуляли в лесу, и подозреваемым произошел бытовой конфликт, в результате чего он застрелил одного из мужчин из незарегистрированного оружия.
Информация, доступная в настоящее время полиции, показывает, что он также стрелял в других мужчин, но они скрылись с места происшествия. Один из участников конфликта был ранен в плечо. Он лечился в медицинском учреждении и уже выписан из него.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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