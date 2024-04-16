Смилтенс: Браже способна возглавить Министерство иностранных дел

Дипломат Байба Браже, выдвигаемая на пост министра иностранных дел, профессиональна и способна возглавить Министерство иностранных дел, заявил секретарь Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Он добавил, что исторически, когда он еще был спикером Сейма, у него было очень хорошее сотрудничество с Браже.
В то же время фракция "Объединенного списка" приглашает Браже на встречу для обсуждения различных вопросов. Смилтенс сообщил, что встреча запланирована на среду.
Один из вопросов - как Браже сможет противостоять интересам "Нового Единства", добавил Смилтенс.
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