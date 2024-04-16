ISW: наступление РФ в Украине может достичь "угрожающих успехов" без помощи США

ISW подчеркивает, что помощь США играет важную роль в способности украинских сил противостоять текущим и будущим российским наступательным операциям.

ISW в своем анализы ссылаются на заявление начальника Главного управления военной разведки Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, который заявил, что ВСУ готовятся к отражению будущего российского наступления, но отметил, что это будет "катастрофически трудно" без военной помощи Запада.

Аналитики также сослались на доклад министра обороны Украины Рустема Умерова, который 14 апреля, сказал, что ситуация на востоке Украины "напряженная" и что российские силы сосредотачивают свои усилия к западу от Бахмута в направлении Часова Яра. Он также добавил, что украинские вооруженные силы успешно применяют современную технику против большого числа врагов.

Российские войска сейчас используют нехватку материальных средств в Украине, вызванный отсутствием военной помощи США, для достижения небольших тактических успехов. Однако дальнейшие российские наступательные операции могут достичь более значительного и угрожающего успеха, особенно на западном направлении Бахмута, если США и дальше будут задерживать помощь Украине, подчеркивает ISW.

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