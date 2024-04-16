PVD проведет проверки на предприятии, которое производит напиток Kombuča dzīvības dzēriens

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) проведет проверки на предприятии LKOM, которое производит напиток Kombuča dzīvības dzēriens, сообщила Илзе Леясбуда, старший эксперт отдела PVD по надзору за продуктами растительного происхождения, напитками и биологическим сельским хозяйством.
Проверки решено провести после того, как в социальной сети X появилась информация о забродившем напитке Kombuča dzīvības dzēriens со вкусом имбиря и куркумы, из которого вылетели пробки, в результате чего женщина получила травму лица, а также дыру в потолке.
Леясбуда отметила, что PVD не знает всех обстоятельств произошедшего, поэтому в настоящее время сделать какие-либо выводы о случившемся нельзя. Она также добавила, что служба не получала никаких жалоб на продукт.
По словам старшего эксперта отдела PVD по надзору за продуктами растительного происхождения, любой пищевой продукт на всех этапах своего "пути" - с момента выхода с завода-изготовителя, транспортировки, реализации и после покупки - должен храниться в условиях, указанных производителем. Если на каком-либо этапе продукт хранится неправильно, он может начать портиться.
На сайте производителя напитка LKOM указано, что Kombuča dzīvības dzēriens - это непастеризованный напиток комбуча, который, в отличие от пастеризованной фильтрованной комбучи, должен храниться при температуре от +2 до -6 градусов Цельсия, в то время как пастеризованная комбуча может храниться при температуре до +25 градусов Цельсия в течение 360 дней.
На просьбу прокомментировать опубликованную в социальной сети X информацию владелец компании LKOM Микелис Исаев пояснил, что компания отслеживает и проверяет партию товара, который, предположительно, мог быть испорчен. Проверки проводятся путем покупки товара в магазинах и его хранения в соответствии с условиями, указанными производителем, чтобы выявить причину порчи. Он также указал, что у каждой бутылки есть свой трекер - когда она была произведена и продана, и если кто-то в процессе распространения продукта не соблюдал условия хранения, возможно, в результате продукт начал портиться.
‼️NEKAD nepērciet šo sūdu! Sekas - zemāk bildē‼️— Inga Jākobsone 🇱🇻❤️ 🇺🇦 (@donis777) April 12, 2024
2 pudeles sprāga - viena izsita caurumu griestos, otra - sejā (veiksmīgi, ka ne acī).@PTACgovLV Iespējams, ka produkts pārrūdzis. Vai tas ir iepakots neatbilstošā iepakojumā? Pie kā būtu jāvēršas šajā gadījumā? pic.twitter.com/lwq7b70DxO
Никогда не покупайте эту ерунду! Последствия - ниже на картинке!!!
Лопнули 2 бутылки - одна пробила дыру в потолке, другая - в лице (к счастью, не в глазу).
@PTACgovLV Возможно, продукт перегрелся. Он упакован в ненадлежащую тару? К кому следует обратиться в этом случае?
Также владелец компании сказал, что если продукт длительное время хранится в тепле, он расширяется и начинает бродить, в результате чего может даже лопнуть. Поэтому компания предлагает покупателям внимательно ознакомиться с инструкцией по использованию и хранению товара, предоставленной производителем, во избежание порчи продукта. Исаев отметил, что подобные инциденты могут произойти и в процессе производства, когда бутылка долгое время находится в тепле, поэтому ее необходимо хранить в холоде.
Согласно данным Firmas.lv, в 2022 году LKOM работала с оборотом в 480 203 евро и прибылью в 53 096 евро. Финансовые данные за 2023 год еще не опубликованы.
Компания была зарегистрирована в 2014 году, и ее уставный капитал составляет 5800 евро. LKOM занимается изготовлением натурального и нефильтрованного напитка на основе комбучи. Единственным владельцем компании является Микелис Исаев.
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