PVD проведет проверки на предприятии, которое производит напиток Kombuča dzīvības dzēriens

На просьбу прокомментировать опубликованную в социальной сети X информацию владелец компании LKOM Микелис Исаев пояснил, что компания отслеживает и проверяет партию товара, который, предположительно, мог быть испорчен. Проверки проводятся путем покупки товара в магазинах и его хранения в соответствии с условиями, указанными производителем, чтобы выявить причину порчи. Он также указал, что у каждой бутылки есть свой трекер - когда она была произведена и продана, и если кто-то в процессе распространения продукта не соблюдал условия хранения, возможно, в результате продукт начал портиться.

‼️NEKAD nepērciet šo sūdu! Sekas - zemāk bildē‼️



2 pudeles sprāga - viena izsita caurumu griestos, otra - sejā (veiksmīgi, ka ne acī).@PTACgovLV Iespējams, ka produkts pārrūdzis. Vai tas ir iepakots neatbilstošā iepakojumā? Pie kā būtu jāvēršas šajā gadījumā? pic.twitter.com/lwq7b70DxO — Inga Jākobsone 🇱🇻❤️ 🇺🇦 (@donis777) April 12, 2024

Никогда не покупайте эту ерунду! Последствия - ниже на картинке!!!

Лопнули 2 бутылки - одна пробила дыру в потолке, другая - в лице (к счастью, не в глазу).

@PTACgovLV Возможно, продукт перегрелся. Он упакован в ненадлежащую тару? К кому следует обратиться в этом случае?

Также владелец компании сказал, что если продукт длительное время хранится в тепле, он расширяется и начинает бродить, в результате чего может даже лопнуть. Поэтому компания предлагает покупателям внимательно ознакомиться с инструкцией по использованию и хранению товара, предоставленной производителем, во избежание порчи продукта. Исаев отметил, что подобные инциденты могут произойти и в процессе производства, когда бутылка долгое время находится в тепле, поэтому ее необходимо хранить в холоде.

Согласно данным Firmas.lv, в 2022 году LKOM работала с оборотом в 480 203 евро и прибылью в 53 096 евро. Финансовые данные за 2023 год еще не опубликованы.

Компания была зарегистрирована в 2014 году, и ее уставный капитал составляет 5800 евро. LKOM занимается изготовлением натурального и нефильтрованного напитка на основе комбучи. Единственным владельцем компании является Микелис Исаев.

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