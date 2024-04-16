Передача: за неправильную парковку у супермаркета можно получить штраф

Все началось с того, что программа увидела возле торгового центра автомобиль, водитель которого занял почти два места на парковке. Несколько других посетителей супермаркета попытались припарковаться рядом, но не смогли.

Водителю из Лимбажи повезло - габариты его автомобиля позволили ему занять такое узкое и неудобное место. Водитель, конечно же, был зол на владельца припаркованного рядом Volvo.

Правила дорожного движения предусматривают, что автомобиль необходимо парковать возле торговых центров или магазинов в соответствии как с дорожными знаками, так и с дорожной разметкой, представляющей собой белые сплошные линии.

Согласно правилам, за неправильную парковку предусмотрена административная ответственность в размере 30 евро.

Только в этом году Рижской муниципальной полицией составлено 3600 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение знаков парковки и дорожной разметки.

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