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Передача: за неправильную парковку у супермаркета можно получить штраф

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Парковка
Парковка Фото: Nadir Keklik/Shutterstock

​Когда наблюдаешь за тем, что происходит на парковках возле торговых центров и магазинов, можно увидеть, что некоторые автомобили припаркованы неправильно - занимают несколько мест, что не позволяет другим оставить свой транспорт. Оказывается, за такую ​​парковку предусмотрен штраф, сообщает программа 360TV ZIŅneši.

Все началось с того, что программа увидела возле торгового центра автомобиль, водитель которого занял почти два места на парковке. Несколько других посетителей супермаркета попытались припарковаться рядом, но не смогли.

Водителю из Лимбажи повезло - габариты его автомобиля позволили ему занять такое узкое и неудобное место. Водитель, конечно же, был зол на владельца припаркованного рядом Volvo.

Правила дорожного движения предусматривают, что автомобиль необходимо парковать возле торговых центров или магазинов в соответствии как с дорожными знаками, так и с дорожной разметкой, представляющей собой белые сплошные линии.

Согласно правилам, за неправильную парковку предусмотрена административная ответственность в размере 30 евро.

Только в этом году Рижской муниципальной полицией составлено 3600 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение знаков парковки и дорожной разметки.

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