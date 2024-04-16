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На организатора "голой" вечеринки Ивлееву составили протокол о "дискредитации" армии РФ

rus.tvnet.lv
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Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева Фото: AP/Scanpix

На российскую телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву составили протокол о "дискредитации" российской армии, сообщает "Медиазона".

По информации издания, материалы дела 16 апреля поступили в Тверской суд Москвы.

Что именно стало причиной составления протокола, неизвестно.

Рассмотрение дела запланировано на 25 апреля.

В декабре прошлого года Анастасия Ивлеева в московском клубе "Мутабор" организовала "голую" вечеринку, что вызвало в России крупный скандал.

Кадры вечеринки попали в интернет и вызвали возмущение и осуждение со стороны российских властей и поддерживающих нынешнюю власть активистов.

Многие известные в обществе люди, посетившие вечеринку, попали в черные списки. Ряд знаменитостей после этого выступил с извинениями.

Сама Ивлеева публично извинялась два раза.

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