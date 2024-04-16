Немецкий Rheinmetall намерен построить в Литве завод по производству боеприпасов

Представители правительства Литвы и немецкого оборонно-промышленного гиганта Rheinmetall подписали во вторник в Вильнюсе протокол о намерениях относительно строительства завода по производству боеприпасов в Литве.
Документ на церемонии подписали министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, министр обороны Лауринас Касчюнас и директор по развитию международных стратегических программ Rheinmetall Максимилиан Фрох.
Содержание протокола пока не обнародовано.
Армонайте сообщила в понедельник журналистам, что Литва надеется начать основные работы, в том числе строительство завода, уже в этом году.
По ее словам, завод по производству 155-миллиметровых боеприпасов, который намерена построить компания Rheinmetall, не является стандартной инвестицией, поэтому управление проектом может занять больше времени, чем тогда, когда Литва принимала инвестиции с рекордно высокой скоростью.
Завод по производству боеприпасов намечается построить в Радвилишкском районе, недалеко от Байсогалы, на государственной земле, принадлежащей Литовскому университету наук о здоровье. Представители правительства утверждают, что это одно из рассматриваемых мест.
Концерн Rheinmetall также подал заявку на признание завода крупным инвестиционным проектом, на который обычно распространяются особые коммерческие и другие условия.
На прошлой неделе Сейм начал рассматривать поправки, создающие более благоприятные условия крупным западным производителям оружия и боеприпасов для скорейшего строительства их заводов в Литве.
Представитель Rheinmetall: вклад Литвы в завод прояснится, когда будут найдены партнеры
Вклад Литвы в строительство завода по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов гиганта германской оборонной промышленности Rheinmetall в Литве станет ясен после того, как в стране будут найдены партнеры, говорит представитель Rheinmetall.
"Это также объект дискуссий, которым мы займемся в ближайшие недели. Мы ищем партнеров в Литве, а потом посмотрим, каким может быть их вклад в конкретный проект", - заявил журналистам во вторник в Вильнюсе директор по развитию международных стратегических программ германского концерна Максимилиан Фрох.
"Посмотрим. Если есть компании, которые могут внести свой вклад - мы всех приглашаем связаться с нами. Позвольте нам выяснить, кто может быть потенциальным партнером, пока я не могу подробнее комментировать этот вопрос", - сказал он, отвечая на вопрос, ищет ли Литва партнеров из частного или государственного сектора.
Фрох не стал комментировать, будут ли у Литвы исключительные условия для покупки продукции завода и когда могут завершиться переговоры по инвестиционному договору: "Мы будем делать это как можно скорее".
"Как оборонный партнер, мы удовлетворены тем, что можем внести вклад в национальный суверенитет Литвы, производя артиллерийские снаряды. Подписание данного протокола заложит основу для нашего долгосрочного сотрудничества. Мы с нетерпением ждем возможности вместе с вами решить задачи, которые нас ждут", - сказал Фрох после подписания в правительстве протокола о намерениях относительно строительства завода в Литве.
Науседа: приход Rheinmetall в Литву усилит оборонную промышленность страны
Литовский президент Гитанас Науседа назвал решение немецкой компании Rheinmetall построить в Литве завод по производству боеприпасов долгожданным шагом в укреплении оборонной промышленности Литвы.
"Инвестиции Rheinmetall действительно являются очень важным и долгожданным шагом на пути укрепления нашей оборонной промышленности, поскольку это приоритет также и Евросоюза", - сказал глава государства во вторник журналистам в Каунасском районе.
Представители правительства и немецкого оборонно-промышленного гиганта Rheinmetall во вторник в Вильнюсе подписали меморандум о намерениях относительно строительства в Литве завода по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов и вскоре начнут переговоры по инвестиционному договору.
"Это делается для двух целей - для помощи Украине, которая ведет свою освободительную борьбу, и для нашей собственной силы, продуктивности нашей оборонной промышленности, чтобы мы меньше зависели от цепочки поставок на мировом рынке", - сказал президент.
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