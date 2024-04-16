Немецкий Rheinmetall намерен построить в Литве завод по производству боеприпасов

Представитель Rheinmetall: вклад Литвы в завод прояснится, когда будут найдены партнеры

Вклад Литвы в строительство завода по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов гиганта германской оборонной промышленности Rheinmetall в Литве станет ясен после того, как в стране будут найдены партнеры, говорит представитель Rheinmetall.

"Это также объект дискуссий, которым мы займемся в ближайшие недели. Мы ищем партнеров в Литве, а потом посмотрим, каким может быть их вклад в конкретный проект", - заявил журналистам во вторник в Вильнюсе директор по развитию международных стратегических программ германского концерна Максимилиан Фрох.

"Посмотрим. Если есть компании, которые могут внести свой вклад - мы всех приглашаем связаться с нами. Позвольте нам выяснить, кто может быть потенциальным партнером, пока я не могу подробнее комментировать этот вопрос", - сказал он, отвечая на вопрос, ищет ли Литва партнеров из частного или государственного сектора.

Фрох не стал комментировать, будут ли у Литвы исключительные условия для покупки продукции завода и когда могут завершиться переговоры по инвестиционному договору: "Мы будем делать это как можно скорее".