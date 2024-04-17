Можно ли провести техосмотр автомобиля раньше указанного срока?

Женщина спросила: "Хочу узнать, смогу ли я поехать на своей личной машине из Латвии во Францию ​​в гости к друзьям, если техосмотр автомобиля закончится в мае. Можно ли там зарегистрировать машину? Есть ли другие варианты, чтобы не было проблем во Франции или другой стране?"

Юрист Янис Фридманис поясняет, что государственный технический осмотр транспортных средств необходимо проводить для всех легковых автомобилей, мотоциклов, автобусов, грузовых автомобилей и их прицепов/полуприцепов, которые участвуют в дорожном движении и зарегистрированы в Латвии.

Для зарегистрированного в Латвии транспортного средства в зарубежных странах невозможно будет провести государственный технический осмотр транспортных средств. Если есть опасения, что вы не сможете вернуться в Латвию до истечения срока техосмотра, есть возможность пройти техосмотр перед выездом за границу.

"Если вы временно переезжаете в другую страну ЕС без смены постоянного места жительства, вам не нужно регистрировать автомобиль или платить налоги на регистрацию в этой стране. Вы можете сохранить регистрацию автомобиля в стране постоянного проживания", - рассказал Фридманис.

Также юрист рассказал, что если в стране, где латвиец находится временно, его остановит полиция, придется доказать, что он не проживает там постоянно. Иногда это может быть сложно. Путешествуя на автомобиле, следует всегда иметь с собой свидетельство о регистрации транспортного средства, свидетельство о праве собственности и документ, подтверждающий постоянное место жительства (обычно это удостоверение личности или документ, подтверждающий, что вы зарегистрированы в качестве резидента другой страны ЕС).

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