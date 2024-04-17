Фото ⟩ Вероятно, самый трогательный момент визита Ринкевича в Даугавпилс

Так, визит президента в Даугавпилс завершился встречей главы страны с жителями города в Концертном зале Дома Единства. Во время встречи Эдгар Ринкевич более часа отвечал на вопросы жителей.

В один момент к президенту обратилась жительница Салиенской волости Аугшдаугавского края: женщина подарила Ринкевичу теплые вязаные носки, пожелала главе государства сил и здоровья, а также попросила позаботиться о том, чтобы в отдаленных населенных пунктах не закрывали почтовые отделения.

Андрей Элксниньш, жительница Аугшдаугавского края и Эдгар Ринкевич Фото: Илмарс Знотиньш/Канцелярия президента

Эдгар Ринкевич - 11-й президент Латвии. Он избран на этот пост 31 мая 2023 года. До этого с октября 2011 года работал на посту министра иностранных дел.

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