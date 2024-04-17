Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) временно приостановила деятельность SIA LKOM, производителя Kombuča dzīvības dzēriens, сообщили в службе.
Соответствующее решение PVD приняла после внеочередной проверки, которая вызывает сомнения в том, что компания действительно способна гарантировать безопасность продукта для потребителей, пояснили в PVD.
Как сообщалось, PVD приняла решение провести проверки на предприятии LKOM после того, как в социальной сети X появилась информация о забродившем напитке Kombuča dzīvības dzēriens со вкусом имбиря и куркумы, из которого вылетели пробки, в результате чего женщина получила травму лица, а также дыру в потолке.
По словам старшего эксперта отдела PVD по надзору за продуктами растительного происхождения, любой пищевой продукт на всех этапах своего "пути" - с момента выхода с завода-изготовителя, транспортировки, реализации и после покупки - должен храниться в условиях, указанных производителем. Если на каком-либо этапе продукт хранится неправильно, он может начать портиться.
На сайте производителя напитка LKOM указано, что Kombuča dzīvības dzēriens - это непастеризованный напиток комбуча, который, в отличие от пастеризованной фильтрованной комбучи, должен храниться при температуре от +2 до -6 градусов Цельсия, в то время как пастеризованная комбуча может храниться при температуре до +25 градусов Цельсия в течение 360 дней.
На просьбу прокомментировать опубликованную в социальной сети X информацию владелец компании LKOM Микелис Исаев пояснил, что компания отслеживает и проверяет партию товара, который, предположительно, мог быть испорчен. Проверки проводятся путем покупки товара в магазинах и его хранения в соответствии с условиями, указанными производителем, чтобы выявить причину порчи. Он также указал, что у каждой бутылки есть свой трекер - когда она была произведена и продана, и если кто-то в процессе распространения продукта не соблюдал условия хранения, возможно, в результате продукт начал портиться.
‼️NEKAD nepērciet šo sūdu! Sekas - zemāk bildē‼️— Inga Jākobsone 🇱🇻❤️ 🇺🇦 (@donis777) April 12, 2024
2 pudeles sprāga - viena izsita caurumu griestos, otra - sejā (veiksmīgi, ka ne acī).@PTACgovLV Iespējams, ka produkts pārrūdzis. Vai tas ir iepakots neatbilstošā iepakojumā? Pie kā būtu jāvēršas šajā gadījumā? pic.twitter.com/lwq7b70DxO
Никогда не покупайте эту ерунду! Последствия - ниже на картинке!!!
Лопнули 2 бутылки - одна пробила дыру в потолке, другая - в лице (к счастью, не в глазу).
@PTACgovLV Возможно, продукт перегрелся. Он упакован в ненадлежащую тару? К кому следует обратиться в этом случае?
Также владелец компании сказал, что если продукт длительное время хранится в тепле, он расширяется и начинает бродить, в результате чего может даже лопнуть. Поэтому компания предлагает покупателям внимательно ознакомиться с инструкцией по использованию и хранению товара, предоставленной производителем, во избежание порчи продукта. Исаев отметил, что подобные инциденты могут произойти и в процессе производства, когда бутылка долгое время находится в тепле, поэтому ее необходимо хранить в холоде.
Согласно данным Firmas.lv, в 2022 году LKOM работала с оборотом 480 203 евро и прибылью 53 096 евро. Финансовые данные за 2023 год еще не опубликованы.
Компания была зарегистрирована в 2014 году, и ее уставный капитал составляет 5800 евро. LKOM занимается изготовлением натурального и нефильтрованного напитка на основе комбучи. Единственным владельцем компании является Исаев.
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