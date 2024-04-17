Падение с электросамоката оставило мужчину инвалидом на всю жизнь

В мае прошлого года, время езды на электросамокате, Эрик попал в яму и упал. Хотя на нем был шлем, в результате падения он получил сильные ушибы лица и травмы, которые, даже после двух операций, оказались настолько серьезными, что ему придется жить с ними до конца жизни.

После происшествия, видя водителей электросамокатов без шлемов, Эрик всегда вспоминает собственную аварию. "Я считаю, что шлемы должны быть у всех", - заверил он.

Травмы Эрика, к сожалению, хорошо известны медикам. В этом году уже зарегистрировано 19 человек, упавших с самоката. Чаще всего его водители травмируют конечности, ломают запястья или сильно травмируют лицо.

При таких травмах операции особенно сложны, и хирургам часто приходится скреплять лицо пострадавшего с помощью металлических пластин.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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