Впредь Международный день учителя будет отмечаться 5 октября

Сегодня Сейм в окончательном чтении принял предложенные президентом Эдгаром Ринкевичем поправки к закону о праздничных, памятных и отмечаемых днях, согласно которым Международный день учителя впредь будет отмечаться 5 октября.
До сих пор законом было установлено, что день учителя отмечается в первое воскресенье октября.
Как ранее сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич призвал в дальнейшем отмечать в Латвии день учителя 5 октября, так как именно в этот день уже с 1994 года по инициативе Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отмечается Международный день учителя.
Как отметил президент, до сих пор в Латвии День учителя отмечался в первое воскресенье октября, что вызывало не только разную практику празднования этого дня, но нередко и недоумение - как учеников, так и их родителей - по поводу того, когда поздравлять учителей.
"Чтобы добиться единообразия в праздновании Дня учителя в Латвии и таким образом подчеркнуть престиж и значимость этой профессии, призываю отмечать этот день в соответствии с Международным днем учителя 5 октября", - сказанов письме президента Сейму.
Ранее Ринкевич подчеркнул, что это станет символическим шагом и искоренит еще одну советскую традицию в стране.
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