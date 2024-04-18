В Латвии 6% школьников общего образования учатся дистанционно

В последние годы их количество демонстрирует тенденцию к росту не только в 7-9 классах основной школы и на этапе средней школы, но уже в 1-м классе. Возникают опасения по поводу причин такого выбора и качества образования, и небезосновательные: в части школ, предлагающих эту программу, результаты госэкзаменов на порядок ниже средних по стране.

Министерство образования и науки (МОН) обещает в течение полугода разработать критерии регулирования качества образования учреждений дистанционного обучения, а также упорядочить терминологию в этой сфере.

Формат дистанционного обучения вошел в латвийскую систему образования 15 лет назад, и его "побочные эффекты" обсуждаются уже десять лет.

За это время он существенно расширился, особенно в последние годы: пришло десять новых учебных заведений (большинство из них предлагают программу среднего образования).

Во многом ситуация объясняется значительным наплывом учеников на эти программы во время пандемии, объяснил на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке заместитель директора департамента обеспечения качества Государственной службы качества образования Иван Янис Михайлов, добавив, что за это же время четыре школы прекратили свою деятельность и это произошло "в том числе под влиянием службы".

Он обратил внимание на то, что в разных странах разные взгляды на то, что можно считать дистанционным обучением.

Например, в Латвии к нему относится и комбинированное преподавание, когда используются элементы как удаленного, так и очного обучения. Поэтому важно упорядочить терминологию.

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