Министр: На дорогах Латвии гибнет в четыре раза больше людей, чем в Швеции и Норвегии

Он отметил, что у Минсообщения нет ни малейших сомнений в важности дорожной инфраструктуры как для развития Латвии, так и для международной и региональной совместимости, а также в контексте конкурентоспособности здравоохранения, образования, безопасности и экономики.

"В этом году удалось увеличить инвестиционный бюджет дорожной отрасли на 20 млн евро. При этом я осознаю, что средства фонда автомобильных дорог недостаточны уже на протяжении многих лет", - добавил Бришкенс.

Министр отметил, что на предстоящих переговорах по госбюджету он будет выступать за то, чтобы в фонд автодорог поступало больше финансирования.

Бришкенс отметил, что Минсообщения продолжает работу над крупными проектами, в частности, в прошлом году открыта Кекавская окружная дорога - проект, который реализован на основе публично-частного партнерства.

"Подобную модель мы хотим применить и к остальным элементам коридора Via Baltica - и на окружной дороге Бауска - Иецава, и далее при строительстве Рижской окружной дороги. Министерство подготовило всю необходимую документацию, чтобы можно было двигаться вперед", - сказал Бришкенс.