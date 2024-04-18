Министр: На дорогах Латвии гибнет в четыре раза больше людей, чем в Швеции и Норвегии

В Латвии наиболее часто тяжелые ДТП на дорогах связаны со столкновениями автомобилей, поэтому инвестиции в инфраструктуру дорожной безопасности имеют критическое значение и останутся приоритетом для Министерства сообщения, заявил в четверг, 18 апреля, на ежегодной конференции латвийской дорожной отрасли министр сообщения Каспар Бришкенс.
Он отметил, что у Минсообщения нет ни малейших сомнений в важности дорожной инфраструктуры как для развития Латвии, так и для международной и региональной совместимости, а также в контексте конкурентоспособности здравоохранения, образования, безопасности и экономики.
"В этом году удалось увеличить инвестиционный бюджет дорожной отрасли на 20 млн евро. При этом я осознаю, что средства фонда автомобильных дорог недостаточны уже на протяжении многих лет", - добавил Бришкенс.
Министр отметил, что на предстоящих переговорах по госбюджету он будет выступать за то, чтобы в фонд автодорог поступало больше финансирования.
Бришкенс отметил, что Минсообщения продолжает работу над крупными проектами, в частности, в прошлом году открыта Кекавская окружная дорога - проект, который реализован на основе публично-частного партнерства.
"Подобную модель мы хотим применить и к остальным элементам коридора Via Baltica - и на окружной дороге Бауска - Иецава, и далее при строительстве Рижской окружной дороги. Министерство подготовило всю необходимую документацию, чтобы можно было двигаться вперед", - сказал Бришкенс.
Комментируя ситуацию с перестройкой Салацгривского моста, Бришкенс отметил, что благодаря сотрудничеству министерства и отрасли удалось найти быстрые решения, позволяющие восстановить критические важные для сообщения объекты инфраструктуры в кратчайшие сроки.
"Салацгривский мост передан в собственность государства на время реконструкции, и проект получил финансирование. Фактически в этом строительном сезоне мы уже готовы начать строительные работы", - сказал министр.
Он указал, что одним из его приоритетов на посту министра является безопасность движения, так как на дорогах Латвии гибнет в четыре раза больше людей, чем в Швеции и Норвегии.
"Такая ситуация недопустима. Мы нашли способ удвоить инвестиции в разделе, связанном с повышением безопасности, в том числе с мерами для менее защищенных участников движения", - отметил министр.
В четверг и пятницу, 18 и 19 апреля, VSIA Latvijas Valsts ceļi проводит ежегодную конференцию латвийской дорожной отрасли. Первый день конференции посвящен безопасности движения, а во второй день будут рассматриваться вопросы качества и технологий.
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