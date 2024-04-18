На Ziedot.lv собирают пожертвования медсестре с 20-летним стажем. Она повторно заболела раком

Коллеги удивляются, а незнающие не догадываются, что у Сандры рак. Несмотря на то, что ей определили инвалидность, женщина продолжает свою обычную деятельность с большой энергией и позитивным взглядом на жизнь, говорится в объявлении.

Болезнь поразила Сандру во второй раз. В первый раз, 12 лет назад, ей удалось победить рак молочной железы, сейчас уже два года рак развивается в другой груди.

Коллегия врачей назначила лечение препаратом "Олапариб", который в случае диагноза Сандры не оплачивается государством. Ежемесячно на лечение и жизнь женщине необходимо 4709,20 евро.

Таких средств у нее нет, поэтому она просит помощи у людей. Годовой курс требует 56 510,40 евро.

Помочь Сандре можно здесь.

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