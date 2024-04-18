На Ziedot.lv собирают пожертвования медсестре с 20-летним стажем. Она повторно заболела раком

На благотворительном портале Ziedot.lv опубликован призыв жертвовать Сандре Амельченковой, матери 3 взрослых сыновей и бабушке 2 внуков, медсестре с 20-летним стажем, которая ежедневно ездит на работу из Иецавы в Ригу. Она трудится на трех работах, любит свою профессию и счастлива, что даже сейчас, когда она борется с тяжелым заболеванием, может продолжать работать.
Коллеги удивляются, а незнающие не догадываются, что у Сандры рак. Несмотря на то, что ей определили инвалидность, женщина продолжает свою обычную деятельность с большой энергией и позитивным взглядом на жизнь, говорится в объявлении.
Болезнь поразила Сандру во второй раз. В первый раз, 12 лет назад, ей удалось победить рак молочной железы, сейчас уже два года рак развивается в другой груди.
Коллегия врачей назначила лечение препаратом "Олапариб", который в случае диагноза Сандры не оплачивается государством. Ежемесячно на лечение и жизнь женщине необходимо 4709,20 евро.
Таких средств у нее нет, поэтому она просит помощи у людей. Годовой курс требует 56 510,40 евро.
Помочь Сандре можно здесь.
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