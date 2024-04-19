Видео ⟩ Передача рассказала, как в Кенгарагсе из грязной квартиры забрали четверых детей

"Приходить в гости не запрещено", - сказала женщина, трое старших детей которой находятся под опекой бабушки.

Уже сообщалось, что 13 апреля сотрудники муниципальной полиции по просьбе Социальной службы прибыли по месту жительства семьи в Кенгарагсе, чтобы убедиться в безопасности детей, соответствии условий проживания и обеспечении основных потребностей. В квартире полицейские встретили женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, а также четырех маленьких детей, младшему из которых всего девять месяцев.