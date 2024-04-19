Видео ⟩ Передача рассказала, как в Кенгарагсе из грязной квартиры забрали четверых детей

Недавно по запросу социальных служб сотрудники правоохранительных органов посетили жительницу Кенгарагса и ее девятимесячного ребенка. При входе по месту жительства выяснилось, что у женщины есть еще трое детей, хотя она лишена права опеки над ними, сообщает передача Degpunktā.
"Приходить в гости не запрещено", - сказала женщина, трое старших детей которой находятся под опекой бабушки.
В квартире царили антисанитарные условия - грязные, липкие полы, немытая посуда, разбросанные окурки, пепел, бумага, остатки еды, открытые бутылки алкоголя, различные вещи и одежда.
Женщина была сильно пьяна - алкометр показал 4,4 промилле алкоголя. Трое детей были госпитализированы после медицинского осмотра.
Уже сообщалось, что 13 апреля сотрудники муниципальной полиции по просьбе Социальной службы прибыли по месту жительства семьи в Кенгарагсе, чтобы убедиться в безопасности детей, соответствии условий проживания и обеспечении основных потребностей. В квартире полицейские встретили женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, а также четырех маленьких детей, младшему из которых всего девять месяцев.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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