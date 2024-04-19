Фото ⟩ Новая атака на Украину: в Днепре ракета попала в жилой дом, 16 пострадавших

"В Днепре горит пятиэтажка. Она частично разрушена. Под завалами могут быть люди. Предварительно, шестеро пострадавших", - написал он в Telegram, пообещав предоставить подробную информацию позже.

Фото: Reuters/ScanPix

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что пострадали девять человек.

"Самый центр города. Гражданские люди. Пострадавших уже девять", - написал он в Facebook.

Фото: Reuters/ScanPix

Офис Генпрокурора сообщил, что в результате российского обстрела Днепропетровской области в ночь на пятницу, 19 апреля, погибли 9 человек, среди них трое детей, пишет Русская служба BBC.

Это 14-летняя девочка и два мальчика - 6 и 8 лет, написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Еще 6 человек пострадали, сообщил Лысак.

Отдельно он уточнил последствия атаки на город Днепр, в результате которой начался пожар в многоэтажке.

"Всего из 16 пострадавших в городе половина - в больнице. Все в состоянии средней тяжести", - написал глава ОВА.

По его словам, еще трое раненых - от атаки по Кривому Рогу. Из них двое - в больнице в состоянии средней тяжести, уточнил Лысак.

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