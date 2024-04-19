Депутат: общественные СМИ должны будут найти новый подход к работе с меньшинствами

Однако дебаты в Сейме стали скорее продолжением начавшейся накануне дискуссии на заседании парламентской подкомиссии по медиаполитике, на котором Совет по общественным электронным СМИ представил стратегические рамки объединенных общественных СМИ, чтобы реализовать утвержденную Сеймом осенью прошлого года концепцию национальной безопасности, которая предусматривает, что с 2026 года содержание общественных СМИ должно быть только на латышском языке и на языках европейской культурной сферы.