Депутат: общественные СМИ должны будут найти новый подход к работе с меньшинствами

"Мы находимся в пункте исторического перелома, когда объединенные латвийские общественные СМИ должны будут реализовать совершенно новый подход к работе с меньшинствами, чтобы устранить существование двухобщинного общества", - заявил в четверг, 18 апреля, на заседании Сейма депутат Атис Швинка ("Прогрессивные"), защищая свою коллегу по партии, министра культуры Агнесе Логину перед голосованием о выражении ей недоверия, пишет Latvijas Avīze.
Только 24 депутата "Объединенного списка" и Национального объединения поддержали отставку Логиной.
Однако дебаты в Сейме стали скорее продолжением начавшейся накануне дискуссии на заседании парламентской подкомиссии по медиаполитике, на котором Совет по общественным электронным СМИ представил стратегические рамки объединенных общественных СМИ, чтобы реализовать утвержденную Сеймом осенью прошлого года концепцию национальной безопасности, которая предусматривает, что с 2026 года содержание общественных СМИ должно быть только на латышском языке и на языках европейской культурной сферы.
Это означает, что государство больше не будет финансировать содержание общественных СМИ на русском языке, но русскоязычный контент продолжит существовать в коммерческих СМИ.
От имени депутатов, потребовавших отставки министра, выступил бывший глава Минкультуры Наурис Пунтулис (НО). Он заявил, что Логина действует вопреки предусмотренному концепцией, так как неоднократно заявляла о необходимости обеспечить контент общественных СМИ и на русском языке.
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