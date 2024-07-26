Главное за 26 июля Фестиваль Лаймы Вайкуле, диверсии в Париже и затопленная дорога под Каменным мостом

Интересное чтиво:

1 ноября 2023 года Госполиция получила информацию о без вести пропавшей Анне Янсоне 1989 года рождения и ее новорожденной дочери Луизе Эвертовской. 2 ноября стражи порядка в лесу в волости Валгундес Елгавского края обнаружили автомобиль, в котором была найдена мертвой объявленная в розыск девочка. 23 июля 2024 года Госполиция сообщила, что найдено тело женщины. На следующий день команда TVNET GRUPA встретила мужа Анны Юриса, вместе с которым вместе мы добрались до места, где была найдена Анна. Место трагедии как Юрис, так и мы хотели осмотреть, чтобы найти ответы на многие вопросы, остающиеся пока без ответа...

Получать образование в Латвии на русском языке (или билингвально) невозможно, в том числе в частных учебных заведениях. Реформой образования 2018 года их унифицировали с государственными школами, поэтому и требования в плане госязыка - те же. В Латвии все возможности оспорить этот подход уже иссякли. TVNET+ изучил, могут ли как-то изменить ситуацию европейские судебные инстанции?

После трагических аварий под Блидене и в Энгурской волости, причиной которых стали превышение скорости и обгон, портал TVNET связался с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы обсудить вопросы безопасности движения.

В Таллинне можно вызвать на дом девушку, которая сделает у тебя в квартире уборку в сексуальном наряде горничной, но никакого интима - гласит реклама. Мы решили выяснить, что же на самом деле прячется за этим объявлением и попытались устроиться в "клининговую" фирму на работу, сообщает Rus.Postimees.

Рико Кригер - первый иностранец, приговоренный в Беларуси к смертной казни. В заключении он находится девятый месяц. Чем кормят осужденного, как выглядит его камера и кто может с ним общаться - у DW.

Каждый владелец собаки мечтает провести со своим питомцем как можно больше лет. Rus.Postimees сделал подборку пород собак, которые могут прожить до 18 лет.

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