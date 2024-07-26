В пятницу, 26 июля, начался масштабный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024. На него прибыла даже Примадонна - Алла Пугачева. А во Франции Олимпиада стартовала с диверсий. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET!
Главное за 26 июля ⟩ Фестиваль Лаймы Вайкуле, диверсии в Париже и затопленная дорога под Каменным мостом
Новости Латвии:
В пятницу, 26 июля, в концертном зале "Дзинтари" пройдет первый день грандиозного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Начало мероприятия в 19:00, двери откроются в 18:00, но TVNET+ смог попасть за кулисы и увидеть своими глазами, как репетируют звезды.
С 26 по 28 июля в концертном зале "Дзинтари" проходит ежегодный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024. На протяжении трех дней зрители смогут увидеть выступления 45 артистов из 14 стран. В первый день среди зрителей была замечена Алла Пугачева.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у предполагаемых организаторов убийства полицейского Романа Яшина 17 килограммов марихуаны, предметы, похожие на огнестрельное оружие и элементы полицейской формы.
Рижский городской суд сегодня постановил арестовать Артема Бабенко, подозреваемого в подготовке покушения на высокопоставленного сотрудника Государственной полиции Романа Яшина, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Днем в пятницу, 26 июля, TVNET заметил, что из-за сильного дождя затопило проезжую часть под Каменным мостом.
Рижская дума запретила запланированное на субботу мероприятие в Верманском саду в память о российском флоте, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
События вокруг приюта ĶEPU-ĶEPĀ, куда вечером 17 июля привезли двух истощенных собак, продолжают развиваться. Одно из животных удалось вернуть домой.
Житель интересуется, можно ли после потери водительских прав вернуть их быстрее? Отвечает Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD).
За рубежом:
Уроженка Латвии, работавшая в Великобритании, Инга Рублите пошла на обеденный перерыв, как вдруг у нее разболелась голова. Менее чем через 24 часа она умерла в переполненном приемном отделении неотложной медицинской помощи - лежа на полу, накрытая пальто, у всех на виду.
Во Франции 26 июля - в день открытия Олимпиады в Париже - железнодорожное сообщение на многих маршрутах было нарушено из-за диверсий, в том числе поджогов.
Во Франции задержан российский повар Кирилл Грязнов, которого российские спецслужбы завербовали для организации провокаций на Олимпийских играх в Париже, сообщает издание The Insider.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запросил у финского правительства разъяснения в связи с делом, в котором российских детей, получивших политическое убежище, обязали вернуть в Россию. Отец приехал с детьми в Финляндию в 2022 году после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Yle.
На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось установить имена 61 009 российских военных, погибших после полномасштабного вторжения в Украину. Почти половина (по меньшей мере 48%) не была связана с российской армией на момент начала войны.
Интересное чтиво:
1 ноября 2023 года Госполиция получила информацию о без вести пропавшей Анне Янсоне 1989 года рождения и ее новорожденной дочери Луизе Эвертовской. 2 ноября стражи порядка в лесу в волости Валгундес Елгавского края обнаружили автомобиль, в котором была найдена мертвой объявленная в розыск девочка. 23 июля 2024 года Госполиция сообщила, что найдено тело женщины. На следующий день команда TVNET GRUPA встретила мужа Анны Юриса, вместе с которым вместе мы добрались до места, где была найдена Анна. Место трагедии как Юрис, так и мы хотели осмотреть, чтобы найти ответы на многие вопросы, остающиеся пока без ответа...
Получать образование в Латвии на русском языке (или билингвально) невозможно, в том числе в частных учебных заведениях. Реформой образования 2018 года их унифицировали с государственными школами, поэтому и требования в плане госязыка - те же. В Латвии все возможности оспорить этот подход уже иссякли. TVNET+ изучил, могут ли как-то изменить ситуацию европейские судебные инстанции?
После трагических аварий под Блидене и в Энгурской волости, причиной которых стали превышение скорости и обгон, портал TVNET связался с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы обсудить вопросы безопасности движения.
В Таллинне можно вызвать на дом девушку, которая сделает у тебя в квартире уборку в сексуальном наряде горничной, но никакого интима - гласит реклама. Мы решили выяснить, что же на самом деле прячется за этим объявлением и попытались устроиться в "клининговую" фирму на работу, сообщает Rus.Postimees.
Рико Кригер - первый иностранец, приговоренный в Беларуси к смертной казни. В заключении он находится девятый месяц. Чем кормят осужденного, как выглядит его камера и кто может с ним общаться - у DW.
Каждый владелец собаки мечтает провести со своим питомцем как можно больше лет. Rus.Postimees сделал подборку пород собак, которые могут прожить до 18 лет.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!