Премьер: Браже - не только профессионал внешней политики, но и сильная личность

Кандидат на пост министра иностранных дел Байба Браже является не только профессионалом в области внешней политики, но и сильной личностью и человеком с сильной волей, заявила премьер-министр Эвика Силиня перед голосованием в Сейме по утверждению кандидатуры Браже на этот пост. Позже Сейм утвердил Браже на пост министра иностранных дел.
Силиня поблагодарила прежнего министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша за успешное выполнение обязанностей.
По словам премьер-министра, в сфере внешней политики имя Браже не нуждается в комментариях. Она обладает обширными знаниями, контактами, опытом в области дипломатии и международных отношений. Нет сомнений, что на посту министра иностранных дел Браже сможет эффективно выполнять свои обязанности с первого дня, сказала Силиня.
"Именно такой человек нам нужен в нынешних геополитических условиях, когда Россия продолжает агрессивную войну против Украины и обострилась ситуация на Ближнем Востоке", - подчеркнула премьер.
Говоря об основных задачах внешней политики Латвии, Силиня отметила, что они остаются неизменными. Во-первых, это сильный и единый альянс НАТО, чтобы укреплять политику сдерживания и развивать обороноспособность Латвии. Также необходим сильный и конкурентоспособный единый Европейский союз, который будет способствовать росту, процветанию и безопасности Латвии, а еще одной задачей является продолжение поддержки Украины, подчеркнула премьер.
Как сообщалось, Сейм сегодня утвердил в должности министра иностранных дел Байбу Браже, которую выдвинула на этот пост премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
За кандидатуру Браже проголосовали 66 депутатов, против были 11, девять воздержались.
Назначение Браже на этот пост ранее поддержали коалиционные "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные", а оппозиционные партии "Объединенный список" и "Латвия на первом месте" в целом положительно оценили ее кандидатуру. О том, что будет голосовать против утверждения Браже, ранее заявило Национальное объединение.
Браже является послом по особым поручениям в Министерстве иностранных дел, она занимала различные должности на дипломатической службе, в том числе была послом Латвии в ряде стран и заместителем генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии.
Браже займет пост главы МИД вместо Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), который был вынужден уйти с должности из-за начатого Генеральной прокуратурой расследования спецрейсов во время его пребывания на посту премьер-министра.
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