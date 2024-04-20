Лишь 22% представителей нацменьшинств потребляют общественные СМИ только на русском языке

Латвийские общественные СМИ потребляют исключительно на русском языке 22% представителей меньшинств Латвии, свидетельствуют результаты исследования "Общественное благо общественных СМИ 2024".
Эта аудитория слушает Латвийское радио 4 (ЛР4) и/или читает платформу rus.lsm.lv, но не пользуется другими каналами латвийских общественных СМИ, включая социальные сети. 2% представителей меньшинств слушают LR4, 16% читают Rus.lsm, а 4% слушают и читают LR4, и Rus.lsm.
Автор исследования, социолог Андрис Саулитис, отмечает, что, по последним данным Центрального статистического управления, в Латвии проживает около 700 000 нелатышей. Соответственно, 22% - это около 155 000 представителей этнических меньшинств.
В то же время исследование показало, что люди, пользующиеся общественными СМИ исключительно на русском языке, вероятно, чаще пользуются запрещенными в Латвии российскими телеканалами.
По данным исследования, 21% представителей меньшинств, которые хотя бы раз в неделю пользуются как латышскими, так и русскими общественными СМИ, также используют запрещенные российские телеканалы. В то же время 30% респондентов, до которых общественные СМИ доходят до них только на русском языке, пользуются запрещенными российскими телеканалами.
В группе респондентов, которые вообще не пользуются латвийскими общественными СМИ, 24% смотрят запрещенные каналы соседней страны.
Представитель Латвийского телевидения (LTV) Анита Янсоне сказала, что LTV прилагает все усилия, чтобы расширить охват своего контента и увеличить представительство меньшинств. В то же время LTV считает, что каждый человек всегда будет делать свой выбор, когда захочет потреблять контент на том языке и тем способом, которые ему наиболее привычны и удобны.
"Поэтому велика вероятность, что предпочтение будет отдано контенту, произведенному коммерческими СМИ или другими источниками информации, а не контенту на латышском языке, который свободно доступен на портале Lsm.lv и других цифровых платформах, а также на линейных каналах LTV - LTV1 и LTV7", - сказала Янсоне.
Что касается доверия меньшинств к общественным СМИ, то исследование показало, что оно среди меньшинств ниже, чем среди населения Латвии в целом. В частности, доверие к СМИ выражают 29% представителей меньшинств по сравнению с 49% жителей Латвии в целом. Однако если смотреть на перспективу в несколько лет, то можно заметить, что доверие постепенно растет. Например, в 2022 году только 22% представителей меньшинства оценивали общественные СМИ как заслуживающие доверия. Более позитивная картина наблюдалась в 2021 году, когда общественным СМИ доверяли 35% респондентов из числа меньшинств.
В настоящее время самый высокий уровень доверия и самый быстрый рост наблюдается среди молодежи, проживающей в Латвии - в 2021 году общественным СМИ доверяли 43% молодых людей, а в этом году уже 58%.
Опрос проводился с 24 января по 15 февраля 2024 года, в нем приняли участие 3 314 респондентов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!