Лишь 22% представителей нацменьшинств потребляют общественные СМИ только на русском языке

"Поэтому велика вероятность, что предпочтение будет отдано контенту, произведенному коммерческими СМИ или другими источниками информации, а не контенту на латышском языке, который свободно доступен на портале Lsm.lv и других цифровых платформах, а также на линейных каналах LTV - LTV1 и LTV7", - сказала Янсоне.

Что касается доверия меньшинств к общественным СМИ, то исследование показало, что оно среди меньшинств ниже, чем среди населения Латвии в целом. В частности, доверие к СМИ выражают 29% представителей меньшинств по сравнению с 49% жителей Латвии в целом. Однако если смотреть на перспективу в несколько лет, то можно заметить, что доверие постепенно растет. Например, в 2022 году только 22% представителей меньшинства оценивали общественные СМИ как заслуживающие доверия. Более позитивная картина наблюдалась в 2021 году, когда общественным СМИ доверяли 35% респондентов из числа меньшинств.