Представители Конгресса США отменили визит в Латвию

Представители конгресса США отменили визит в Европу в связи с предстоящим в США голосованием по пакетам поддержки, в которые входит и поддержка Украины.

Встреча Силини с представителями Конгресса США была запланирована с целью укрепления сотрудничества Латвии и США в сфере безопасности и обороны, экономики и привлечения инвестиций. Также планировалось обсудить необходимую военную поддержку Украины.

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