Представители Конгресса США отменили визит в Латвию

Отменен запланированный на понедельник, 22 апреля, визит представителей Конгресса США в Латвию и их встреча с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, сообщает агентство LETA.
Представители конгресса США отменили визит в Европу в связи с предстоящим в США голосованием по пакетам поддержки, в которые входит и поддержка Украины.
Встреча Силини с представителями Конгресса США была запланирована с целью укрепления сотрудничества Латвии и США в сфере безопасности и обороны, экономики и привлечения инвестиций. Также планировалось обсудить необходимую военную поддержку Украины.
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