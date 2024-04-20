Видео ⟩ Tesla вынуждена отозвать почти 4000 пикапов Cybertruck. Причина - мыло

Официально названная причина проблемы: мыло.

"Вследствие неутвержденного изменения в процессе производства использовался лубрикант (мыло) для облегчения монтажа компонентов педали акселератора", - говорится в документе об отзыве, подготовленном Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA), и отмечается, что избыток мыла влияет на работу педали.

Tesla еще не уточнила, сколько Cybertruck было произведено. Однако прозвучали сообщения, что постепенно объемы производства растут. Первые модели были поставлены клиентам в конце ноября.

NHTSA сообщила, что отзыв коснется "всех моделей автомобилей Cybertruck 2024 года, произведенных с 13 ноября 2023 года по 4 апреля 2024 года". Это означает, что будет отозвано 3878 автомобилей.

It’s very on-brand for the Cybertruck that a completely cosmetic decoration on the gas pedal (meant to make it look more “rugged” and “badass”) is actually breaking off and turning it into an out-of-control death trap pic.twitter.com/SAZDeCyD6P — Joe Muto (@JoeMuto) April 15, 2024

Регулятор безопасности отметил, что рабочие, собирающие грузовые автомобили на заводе Tesla недалеко от Остина, штат Техас, неправомерно использовали мыло, чтобы облегчить монтаж педали акселератора.

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