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Видео ⟩ Tesla вынуждена отозвать почти 4000 пикапов Cybertruck. Причина - мыло

rus.tvnet.lv
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Илон Маск на презентации Tesla Cybertruck в конце 2019 года
Илон Маск на презентации Tesla Cybertruck в конце 2019 года Фото: AFP/SCANPIX

Технологическому предприятию Tesla дано распоряжение отозвать почти 4000 пикапов Cybertruck, поскольку было обнаружено, что педаль акселератора может "залипнуть" во внутренней отделке в нажатом положении, сообщает CNN.

Официально названная причина проблемы: мыло.

"Вследствие неутвержденного изменения в процессе производства использовался лубрикант (мыло) для облегчения монтажа компонентов педали акселератора", - говорится в документе об отзыве, подготовленном Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA), и отмечается, что избыток мыла влияет на работу педали.

Tesla еще не уточнила, сколько Cybertruck было произведено. Однако прозвучали сообщения, что постепенно объемы производства растут. Первые модели были поставлены клиентам в конце ноября.

NHTSA сообщила, что отзыв коснется "всех моделей автомобилей Cybertruck 2024 года, произведенных с 13 ноября 2023 года по 4 апреля 2024 года". Это означает, что будет отозвано 3878 автомобилей.

Регулятор безопасности отметил, что рабочие, собирающие грузовые автомобили на заводе Tesla недалеко от Остина, штат Техас, неправомерно использовали мыло, чтобы облегчить монтаж педали акселератора.

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