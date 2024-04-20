Литва может отложить закупку танков, чтобы ускорить поставки ПВО

Нынешний план предусматривает закупку вышеупомянутых систем только через десять лет, сообщает литовская национальная телекомпания LRT.

По оценкам Кащунаcа, позже танковое подразделение может быть увеличено до батальона.

Предложение Минобороны поддержал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, назвав его разумным, учитывая, что средства ПВО по-прежнему являются наиболее истощенным ресурсом в странах НАТО.

"Поэтому инвестиции в противовоздушную оборону лучше всего послужат нашим собственным желаниям и желаниям наших союзников, поскольку сейчас они наиболее необходимы... Танков можно подождать, системы ПВО нужны уже сегодня", - сказал он.

Президент Литвы Гитанс Науседа подчеркнул, что любые изменения в планах не должны задерживать создание дивизии численностью 17-18 тысяч человек, которое планируется завершить к 2030 году.

Правительство Литвы также хочет создать специальный фонд для финансирования расходов на оборону.

В начале апреля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды временно разместят в Литве свои системы ПВО Patriot. Литва, а также Эстония и Латвия просят союзников по НАТО организовать развертывание средств ПВО на ротационной основе. Испания направила в Эстонию свое подразделение ПВО средней дальности на ротационной основе в апреле прошлого года, но отозвала его в декабре.

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