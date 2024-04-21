На латвийский рынок электромобилей приходят дешевые китайские модели

Глава отдела продаж Īle auto Марис Леперис говорит, что упомянутым автомобилем начали торговать с февраля этого года, и до сих пор было продано 53 автомобиля.

LTV указывает, что конкретно эта машина привлекает потребителей своей ценой, которая, учитывая господдержку, делает ее в данный момент одним из самых доступных предложений на рынке электромобилей. Относительно низкими ценами на своем внутреннем и других рынках выделяются машины производства и других китайских компаний.

С этой точки зрения, если у китайских предприятий будут такие амбиции, потенциал теоретически есть и в Латвии, так как у нас чаще всего цена имеет решающее значение при покупке автомобиля.

Руководитель сети зарядки электромобилей Eleport в Латвии Карлис Мендзиньш пояснил передаче, что цена - это первое, на что в нашей стране смотрят потенциальные покупатели машин. ОСТА и KASKO, а также расходы на содержание авто, людей интересуют гораздо меньше.

Не считая денежного аспекта, клиентам также важна комплектация автомобиля и цифровые решения.

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