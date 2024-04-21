В США прошла симуляция воздушного боя между истребителем и самолетом, контролируемым ИИ

Подробности разработки не разглашаются. Известно, что инженерные группы тестируют алгоритмы искусственного интеллекта на базе экспериментального самолета X-62A VISTA.

Разработчики заявили, что менее чем за год с момента первоначальной установки искусственного интеллекта в бортовые системы Х-62А они дошли до первых тестовых боев между искусственным интеллектом и живыми пилотами. В тестовых воздушных боях ИИ сражался с X-62A VISTA против пилотируемых F-16 в небе над авиабазой Эдвардс. Были опробованы как оборонительные маневры, так и атаки, самолеты сближались друг с другом на расстоянии до 600 метров со скоростью 1930 км/ч.

"О возможности автономного воздушного боя говорили десятилетиями, но на самом деле до сих пор это была всего лишь далекая мечта, - заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл. - В 2023 году Х-62А преодолел одно из важнейших препятствий в боевой авиации".

Сообщается, что Кендалл вскоре будет летать на X-62A VISTA, чтобы своими глазами увидеть использование искусственного интеллекта в смоделированной боевой обстановке во время предстоящих испытаний на базе ВВС Эдвардс.

Исторически машинное обучение было запрещено в боевой авиации из-за высоких рисков, говорится в отчете ВВС. Подчеркивается, что пилоты X-62A имеют возможность отключать искусственный интеллект в самолете, но пока эта возможность не использовалась.

В начале этого года "Голос Америки" сообщил о другой аэрокосмической разработке США - экспериментальном сверхзвуковом самолете X-59 Quest, созданном НАСА и Lockheed Martin.

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