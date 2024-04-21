Почему на электросамокате нельзя ездить быстрее 25 километров в час?

Владелец электросамоката приобрел свое транспортное средство в 2022 году в Латвии. Оно может разгоняться до 27 км/ч, однако регистрировать такой электросамокат нельзя, так как его максимальная скорость может быть 25 км/ч. По словам экспертов, в таком случае можно обратиться к продавцу и потребовать компенсацию.

Специалист CSDD по регистрации Кристап Дзенис указывает, что люди сами должны оценивать ситуация, приобретая электросамокат: "Человек сам должен понимать, может ли он адаптировать его под соответствие техническим требованиям".

Эксперт в области безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис поясняет, что максимально разрешенная скорость 25 км/ч установлена потому, что при движении с такой скоростью невозможно причинить себе и окружающим огромный вред: "Если мы что-то, что едет со скоростью 45 км/ч, пустим на пешеходные тротуары, последствия будут ужасными. Скорость в два раза выше не означает, что энергия увеличивается в два раза. Это означает, что энергия увеличивается в четыре раза".

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