Почему на электросамокате нельзя ездить быстрее 25 километров в час?

C 1 апреля этого года началась регистрация электросамокатов, но не всем удается это сделать. Чтобы удачно зарегистрировать свое транспортное средство, нужно выполнить несколько важных критериев. Передача Zebra попыталась выяснить, почему некоторым людям свои электросамокаты зарегистрировать не удается.
Владелец электросамоката приобрел свое транспортное средство в 2022 году в Латвии. Оно может разгоняться до 27 км/ч, однако регистрировать такой электросамокат нельзя, так как его максимальная скорость может быть 25 км/ч. По словам экспертов, в таком случае можно обратиться к продавцу и потребовать компенсацию.
Специалист CSDD по регистрации Кристап Дзенис указывает, что люди сами должны оценивать ситуация, приобретая электросамокат: "Человек сам должен понимать, может ли он адаптировать его под соответствие техническим требованиям".
Эксперт в области безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис поясняет, что максимально разрешенная скорость 25 км/ч установлена потому, что при движении с такой скоростью невозможно причинить себе и окружающим огромный вред: "Если мы что-то, что едет со скоростью 45 км/ч, пустим на пешеходные тротуары, последствия будут ужасными. Скорость в два раза выше не означает, что энергия увеличивается в два раза. Это означает, что энергия увеличивается в четыре раза".
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